Un accordo per valorizzare le cipolle dell'acqua tra produttori e ristoratore

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:37 - 31 Maggio 2023





Dopo l'istituzione del marchio De.Co. a settembre 2022, si consolida ancora la filiera enogastronomica della cipolla dell'acqua di Santarcangelo, grazie a un accordo tra le prime due aziende agricole iscritte al registro, entrambe situate nella frazione di San Bartolo, e un ristorante del centro città.



Nelle scorse settimane, infatti, le aziende agricole di Cono D'Elia e L'Arcangelo di Edoardo Squadrani, che ad aprile hanno ottenuto la certificazione per la produzione della “Zvola da Acqua” , hanno firmato un contratto di coltivazione con la trattoria Il Passatore per la fornitura di una somma concordata a un prezzo minimo stabilito di cipolla bionda di Santarcangelo. Presenti alla firma dell'accordo la sindaca Alice Parma, l'assessore al turismo Emanuele Zangoli e il vice direttore di Coldiretti Rimini Giorgio Ricci, associazione di categoria a cui sono iscritte le due aziende agricole. “Si tratta di un contratto che accorcia le distanze tra enogastronomia e territorio – affermano la sindaca Parma e l'assessore Zangoli – e rafforza il legame tra i settori che più caratterizzano l'economia e l'identità non solo di Santarcangelo. ma di tutta la Regione: ospitalità, turismo, enogastronomia e agricoltura. L'istituzione della certificazione De.Co. da parte dell'Amministrazione comunale è stata determinante per la stipula dell'accordo, perché valorizza sia il lavoro dei produttori agricoli locali – concludono sindaca e assessore – sia la proposta di alta qualità enogastronomica dei ristoranti della città”.