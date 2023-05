Santarcangelo, gli eventi del weekend. Festa in piazza con l'associazione Il Punto Rosa

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:24 - 31 Maggio 2023





Il mercato settimanale e quello dell'antiquariato, la partita di tamburello e la festa dell'associazione Il Punto Rosa: tutti gli eventi in programma a Santarcangelo per il ponte del 2 Giugno.



Anche il giorno della Festa della Repubblica si terrà regolarmente il mercato settimanale del venerdì mattina in piazza Ganganelli e nelle vie del centro, mentre domenica 4 giugno, dalle 9 alle 19, tornano le bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage per il consueto appuntamento con la Casa del Tempo.



Dopo la partita di lunedì scorso per i bambini e le bambine delle scuole Pascucci e della Pasqua in occasione della settimana della salute, l'asd pallone tamburello “Lorenzo Amati” ha organizzato l'amichevole Santarcangelo-Mondolfo, in programma allo Sferisterio sabato 3 giugno alle ore 16. Sempre nel pomeriggio di sabato 3 giugno, le note dell'orchestra di Mirko Casadei accompagneranno la festa dell'associazione Il Punto Rosa “Meraviglioso esserci” in piazza Ganganelli, dalle 21. L'evento sarà preceduto da un aperitivo. Il ricavato della serata servirà in parte a finanziare l'acquisto di apparecchiatura sanitaria per l'unità operativa di Chirurgia Senologica dell'ospedale Franchini e in parte verrà devoluto a sostegno delle popolazioni alluvionate.



MUSEI Oltre a sabato 3 e domenica 4, i Musei comunali saranno aperti anche venerdì 2 giugno: il Met dalle 16 alle 20, il Musas dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20. Alla consueta visita al patrimonio dei musei – arricchita dalla mostra sulla legalità curata dall'Osservatorio provinciale – domenica 4 giugno si aggiunge anche il tradizionale appuntamento con bookcrossing e minibookcrossing al Musas dalle 16 alle 20.