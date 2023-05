Superbike a Misano: giovedì i piloti incontrano i fan

Sport

Misano Adriatico

| 15:11 - 31 Maggio 2023

Superbike a Misano PETRANGELI.



Parte domani (giovedì 1 giugno) con la giornata dedicata all'incontro dei fans coi campioni del World Superbike il lungo week end dell'Emilia-Romagna Round a Misano World Circuit.



Alle 11.00 dalla Misano World Circuit Square si avvierà una escursione in e-bike che vedrà i piloti arrivare al Ristorante Lido Riviera dopo aver percorso 7 km lungo la EcoVia del Conca, fino a Portoverde, e la EcoVia del Mare.



Attesi i piloti Alex Lowes (Kawasaki Racing Team), Phillip Oettl (GoEleven Ducati), Niccolò Bulega (Aruba.it Ducati SSP), Marcel Schroetter, Mirko Gennai (Team BR Corse Yamaha).



Alle 18.00 l'appuntamento sarà invece al Rock Island, sul porto di Rimini. Al Meet and Greet i piloti incontreranno nuovamente i fans per foto e autografi e sarà un autentico bagno di folla.



È solo il preludio a quanto avverrà a Misano World Circuit, dove proprio il contatto fra appassionati e piloti è un tratto determinante del successo del weekend, col podio spettacoli e premiazioni in mezzo al paddock, meta degli appassionati provenienti dalle tribune.



Oltre ai piloti italiani fra cui Nicolò Bulega al vertice della WorldSSP all'attesissimo Alvaro Bautista che guida la World Superbike, il pubblico attende un suo beniamino, Jonathan Rea, legato a Misano da un feeling speciale, fuori e dentro la pista. Proprio a MWC il campione potrà centrare un record: 250 podi alla 250esima gara in Kawasaki. A Misano Rea vinse sua prima gara in World Superbike nel 2009 e complessivamente vanta otto successi.



PREVENDITA DEI BIGLIETTI I biglietti per godersi dal vivo lo spettacolo del FIM Superbike World Championship Emilia-Romagna Round sono in vendita sul circuito TicketOne. Informazioni, promozioni e abbonamenti sono consultabili sul sito www.misanocircuit.com.



Durante le tre giornate i biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne e alle casse del Circuito nei giorni della manifestazione.