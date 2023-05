Polizia locale Unione Valconca, salgono a 19 gli agenti in servizio

Attualità

Valconca

| 14:37 - 31 Maggio 2023

Polizia locale.





Si rafforza il comando della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Valconca, ampliando l'attività di presidio del territorio dei nove Comuni in maniera sempre più capillare e vicina alle esigenze dei cittadini.



A partire dal 1° giugno l'organico sarà implementato con l'inserimento di un nuovo agente, portando la disponibilità effettiva a 19 unità assunte a tempo indeterminato (contro le 8 del 2021). L'obiettivo, in prospettiva, è quello di procedere, entro il 2024, all'assunzione di due ulteriori unità, accrescendo ulteriormente l'organico.



In vista dell'estate, inoltre, si procederà all'inserimento di due agenti a tempo determinato per meglio andare incontro alle esigenze della popolazione residente. Il tutto è frutto di un progetto di più ampio respiro portato avanti in maniera sinergica dai sindaci dei nove Comuni dell'Unione, e che negli ultimi anni ha permesso di accrescere il radicamento della polizia locale sul territorio, sia attraverso l'ingresso di nuove unità di personale sia attraverso l'attivazione del servizio nei giorni festivi e nelle ore notturne.