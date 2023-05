Bellaria, è tempo di Slam Dunk: il superfestival Punk. Le modifiche alla viabilità

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:19 - 31 Maggio 2023

L'Amministrazione Comunale ha definito una serie di provvedimenti in occasione della manifestazione musicale Slam Dunk, in programma a Bellaria Igea Marina da domani sino al 3 giugno: modifiche temporanee della viabilità, alla luce del notevole afflusso di pubblico previsto, a cui si aggiungono le misure scelte, in condivisione con la direzione scolastica, atte a consentire lo svolgimento in sicurezza e tranquillità delle attività della primaria Manzi.

Partendo proprio dalla scuola primaria Manzi, nella giornata di domani, giovedì 1^ giugno, è prevista la sospensione dell'attività didattica a partire dalle 12.25; scuola che resterà chiusa nell'intera giornata di sabato 3 giugno, oltre che venerdì in occasione della Festa della Repubblica. Un provvedimento, come detto, che nasce dalla volontà di evitare un eccessivo congestionamento del traffico veicolare nelle ore nevralgiche del pomeriggio di domani e nel weekend. Da segnalare – pur restando consigliata la scelta di un percorso pedonale per gli spostamenti in zona - che i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia Il Delfino potranno utilizzare domani dopo le 14.00, la consentita viabilità veicolare accedendo a viale Pinzon dalla via Tolemaide: sino a via Ramazzini per poi proseguire su via Salemi, via dei Mille e via Bixio/Garibaldi.



Più in generale, tra i provvedimenti che riguardano la viabilità in vigore da domani sino alle 8.00 di domenica, si segnalano: il divieto di sosta ambo i lati su via Beniveni, via Salemi, viale Pinzon (tratto da via Pertini a via Salemi), via dei Mille (tratto da viale Pinzon a via Bixio) e via Bixio (tratto da via dei Mille a via Crispi). Per quanto concerne invece le misure in vigore dalle 14.00 di domani sino all'1.00 di domenica, si evidenzia anzitutto la chiusura totale al traffico eccetto residenti e autorizzati, di viale Pinzon (tratto da via Pertini a via Salemi) e di via dei Mille (tratto da viale Pinzon a laterale adducente a via Salemi); provvedimento che prevede, tra gli altri, l'inversione del senso di marcia su parte della stessa via Salemi e l'istituzione del senso unico di marcia su parte di via dei Mille.



L'ordinanza che disciplina la regolamentazione temporanea della viabilità in occasione dell'evento Salm Dunk 2023 è consultabile integralmente sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.