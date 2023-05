Riccione, slitta la riapertura dell'Ufficio Postale di viale Corridoni

Attualità

Riccione

| 13:59 - 31 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Poste Italiane comunica che la riapertura dell'ufficio postale di Riccione Centro, in viale F. Corridoni, è posticipata a mercoledì 7 giugno. Ricordiamo che l'ufficio è interessato da lavori di manutenzione.



Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi nella sede di Riccione 1 in viale Armando Diaz 15/B, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con servizio di Atm Postamat attivo H 24.



Oltre all'ufficio di Riccione 1, la clientela potrà rivolgersi anche agli altri uffici limitrofi di: