Riccione, nei ristoranti arrivano i Piatti del Cuore per aiutare l'associazione del compianto Pironi

Attualità

Rimini

| 12:33 - 31 Maggio 2023

Presentazione de Il Piatto del Cuore.



In alcuni ristoranti e locali di Riccione, aderenti all'iniziativa di Cuore 21 e Cna, arrivano i "Piatti del Cuore". Chi aderisce al progetto inserirà nel proprio menù un "Piatto del Cuore" e a fine stagione (o fine anno) donerà una quota per ognuno di questi piatti alla cooperativa che aiuta ragazzi e ragazze affetti da disabilità. Nel menù i "Piatti del Cuore" verranno debitamente segnalati. Cna si è offerta nel dare visibilità all'iniziativa, mentre Cuore 21 si è occupata della fornitura delle vetrofanie da utilizzare nelle vetrine del locale. Ad aderire all'iniziativa sono stati Alba, Allotria da Tonino, Cristallo, Birrodromo, Cavalluccio Marino, L'Estro, La Fattoria, Gambero Pazzo, da Gher, Kiosquito, Manna, Malto, Osteria Riccione Piadina, Pastrocchio, Tacabanda.



“Questo progetto vuole dare valore al concetto di collaborazione tra realtà diverse - ha

commentato Cristina Codicè Presidente di Cuore 21 - si uniscono mondi diversi con

reciproci benefici per la capacità di contaminarsi. Tanti che hanno aderito alla prima

edizione oggi sono ancora qui perché hanno scoperto una realtà capace di essere

coinvolgente con energia positiva, ciò ci è testimoniato anche dalle aziende che hanno nel

loro staff i nostri ragazzi per una scelta consapevole e non per obblighi normativi”.



“CNA è da tempo vicino a Cuore 21 - ha puntualizzato Davide Ortalli direttore di Cna

Rimini - in questo caso grazie all'attenzione ed alla sensibilità di imprenditori che hanno

compreso il valore di un progetto inclusivo come questo. La prossima sfida è quella di

animare ulteriormente con le nostre imprese la cucina didattica che abbiamo donato nei

mesi scorsi a Cuore 21”.



“La prima edizione di questo progetto del 2016 partì grazie a Massimo Pironi che da

sindaco mi contattò per strutturare l'iniziativa con Cna - ha ricordato la sindaca di

Riccione Daniela Angelini - essere oggi qui a raccogliere quell'eredità è per me

importante ed emozionante sia sotto il profilo istituzionale che umano. Il Piatto del Cuore ha poi un forte significato di inclusività e mette in primo piano il concetto di comunità della nostra città”.