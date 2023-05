Rimini, sempre più persone conquistate dalla maglietta 'Tin Bota'

Attualità

Rimini

| 12:10 - 31 Maggio 2023

Claudio Cecchetto, Gianluca Capriotti e Jamil Sadegholvaad.

La maglietta ‘Tin Bota', nata dall' operazione di solidarietà dalla Cooperativa Bagnini

Rimini Sud insieme a Confartigianato Imprese Demaniali, che riprende la splendida immagine realizzata al bagno 121, è oramai virale.

Sono tantissime le persone che hanno aderito a questa iniziativa per dare un supporto, non solo turisti ma anche associazioni, stabilimenti balneari e ristoratori della spiaggia, le richieste sono arrivate sia da rimini che da diverse città limitrofe italiane e non.



Ieri sono stati due gli eventi che hanno scelto di sposare questo progetto, il campionato riminese di Footvolley e Taqball e la Notte Rosa Riminese; infatti, ieri alla presentazione svolta a Milano erano molte le autorità con la t-shirt Tin Bota.



Dal quartier generale di Piacere Spiaggia Rimini trapela che l'edizione di quest'anno della Notte Rosa PinkFluid in spiaggia sarà tutta all'insegna del Tin Bota e MareMonti. Saranno tantissime le iniziative che saranno realizzare in questa occasione, con l'ideazione di prodotti locali dedicati ai progetti in essere.

È possibile trovare la t-shirt marchiata Tin Bota in spiaggia rivolgendosi direttamente al proprio bagnino riminese di fiducia. L'offerta è libera, minima di 5 euro e l'intero incasso sarà versato sul conto corrente aperto dalla regione Emilia-Romagna attraverso l'Agenzia di Protezione Civile proprio per raccogliere fondi per sostenere coloro che sono colpiti da alluvione e frane.