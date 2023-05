Estate alle porte, ecco il calendario degli eventi di Torre Pedrera

Eventi

Rimini

| 12:06 - 31 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera, insieme ai Bagnini, Albergatori e ai Commercianti del paese, ha il piacere di presentare il Calendario Eventi Estate 2023. Il risultato della sinergia tra i membri della comunità, che uniscono le proprie risorse, competenze e conoscenze per offrire eventi di qualità. Con il motto "Smile Everyday" - sorridi ogni giorno, Torre Pedrera desidera regalare a tutti un'estate ricca di divertimento e gioia. Nel Calendario Eventi Estate 2023 saranno presenti serate in spiaggia, lungomare in festa, schiuma party, neon party, concerti e spettacoli di cabaret con comici del calibro di Max Cavallari. Non mancheranno nemmeno le tradizionali sagre di paese, la più famosa di tutte la Trebbiatura (23-24-25 luglio), con la sfilata dei carri, esempi di trebbiatura, animali da cortile e tanti balli e giochi della tradizione. Si parte con degli eventi gratuiti per grandi e piccini in concomitanza con la manifestazione fieristica Rimini Wellness. L'idea nasce dal desiderio di abbracciare la RiminiWellnessOFF e offrire la possibilità a grandi e piccini di iniziare o concludere la giornata fieristica al meglio. Gli eventi offerti garantiranno un'esperienza di benessere ai visitatori e ai residenti, in stretta collaborazione con le associazioni sportive, le agenzie turistiche locali e il Comune di Rimini. Dal Nordic Walking ritmico con Antonella Bastoni alla sessione di Pilates e Allenamento funzionale con Bellaria Functional A.S.D.. Dallo zumba party alla sessione di Yoga con Denis Grippo dello Spazio MioSè. Eventi che vogliono incoraggiare i praticanti a connettersi con le proprie sensazioni e reazioni fisiche, promuovendo la consapevolezza del corpo e benessere generale.

Qui il programma completo