La Digital Summer School di H-Farm arriva a Rimini insieme a Karis

| 11:56 - 31 Maggio 2023

H-FARM, forte di 11 anni di esperienza nelle attività formative, con il Campus più innovativo d'Italia alle porte di Venezia, propone nel periodo estivo laboratori didattici dedicati a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni che vogliono accrescere le loro competenze - digitali e non - e immergersi in esperienze educative innovative



Nell'estate 2023, per la prima volta, H-FARM porta le sue attività all'esterno del Campus grazie alle partnership con le migliori realtà territoriali italiane.



Rimini è stata selezionata come "tappa" Romagnola che, grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Karis - realtà educativa che da 50 anni gestisce scuole pubbliche paritarie sul territorio della provincia - offrirà alle famiglie un'esperienza innovativa improntata all'acquisizione di nuove competenze idonee per cogliere le sfide di un mondo sempre più digitalizzato.



E se si pensa a Rimini, si pensa subito a Fellini ed al mare: il bellissimo Museo che la città ospita ha infatti ispirato la creatività delle due settimane di Summer School all'interno dell'Istituto Karis, proprio di fronte al mare a Bellariva.



L'approccio didattico di H-FARM permetterà ai giovani partecipanti, tramite il gioco e il divertimento, di conoscere il genio di Fellini sotto un nuovo punto di vista attraverso un linguaggio vicino a loro, contemporaneo e soprattutto digitale.



I più piccoli di età compresa tra gli 8 e 11 anni, potranno esplorare il mondo della narrazione di storie sperimentando diversi tipi di inquadrature, tecniche di ripresa cinematografica e di montaggio video; i più grandi, dagli 11 ai 14 vivranno un'esperienza immersiva nel mondo del cinema, sperimentando sia da un punto di vista tecnico (shooting, montaggio ed editing video) sia da un punto di vista teorico (approfondimento della produzione Felliniana) le tecniche più utilizzate dal regista riminese.



"Che H-Farm, una delle eccellenze a livello internazionale nel settore dell'innovazione, scelga di portare un suo Campus estivo a Rimini e di costruire una proposta didattica rivolta a bambini e ragazzi proprio intorno a Fellini ci ricorda qualcosa che a volte sfugge, come la lettera rubata di Edgar Allan Poe, nascosta dalla sua stessa evidenza: il cinema di Fellini, che quotidianamente il Fellini Museum accende, non smette di sprigionare la sua forza visionaria, di alimentare l'immaginazione di chi vi si avvicina, di ispirare chi fa della creatività il propellente del proprio lavoro..."



Marco Leonetti, Direttore Museo Fellini Rimini



"Fondazione Karis ha da tempo adottato all'interno dei suoi piani di studio percorsi legati all'educazione digitale, nella consapevolezza che educare i giovani ad un buon utilizzo del digitale e della tecnologia sia fondamentale per la loro crescita professionale e umana. Siamo pertanto felici di ospitare H-Farm nelle nostre strutture scolastiche, certi che ogni azione educativa vada sostenuta e alimentata. La collaborazione con una realtà così consolidata come H-Farm è per noi motivo di orgoglio e gratitudine, nella certezza che questa sia solo l'inizio di una lunga e proficua collaborazione".



Stefano Casalboni, Direttore Generale Fondazione Karis



"Bambini e ragazzi oggi imparano secondo logiche nuove, in cui il digitale rappresenta un comunicato denominatore di moltissime loro esperienze. Non esiste innovazione se non ci ricordiamo pero' della tradizione, infatti la scelta di declinare le attività di H-FARM Summer School in altre città italiane deriva dalla consapevolezza che valorizzare i singoli territori e gli specifici know-how, sensibilizzando e coinvolgendo i più giovani tramite l'utilizzo del digitale e della tecnologia, sia una prerogativa fondamentale per portare innovazione nel tessuto imprenditoriale italiano."



Antonello Barbaro, CEO-Direttore Generale H-Farm Education