Nicole Pirini nuova cintura nera dello Shotokan Karate Santarcangelo

| 10:36 - 31 Maggio 2023

Nicole Pirini e il Maestro Denis Pironi.

Domenica 28 Maggio si è svolto lo Stage Regionale ISI (Istituto Shotokan Italia) a San Giorgio di Piano che ha visto la partecipazione di oltre 200 karateki provenienti da tutta la regione.

I partecipanti hanno avuto l'occasione di praticare con i più esperti maestri della regione fra cui il M° Giuseppe Perlati 8° Dan, uno dei pionieri di quest'arte marziale in Emilia Romagna.

Al Termine dello stage si è svolta una sessione di esami per cintura nera da primo a terzo dan.

Una ragazza, Nicole Pirini, dello Shotokan Karate Club Santarcangelo ha sostenuto l' esame ed è stata promossa cintura nera 1° Dan.

Il raggiungimento della cintura nera nel Karate Tradizionale è una grande soddisfazione che arriva dopo un lungo percorso fatto di sudore, impegno e costanza nell' allenamento, ma rappresenta solo un punto di partenza per uno studio più approfondito dell'arte marziale fatto di maggiore responsabilità, impegno e consapevolezza.