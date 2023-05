Poggio Torriana si mobilita per aiutare le popolazioni alluvionate

Eventi

| 10:17 - 31 Maggio 2023

Teatro Aperto Poggio Torriana.

Poggio Torriana in aiuto delle popolazioni alluvionate. "Una piada per la romagna" è una serata di raccolta fondi organizzata dalle associazioni del territorio di Poggio Torriana con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana.

Un'occasione per incontrarsi, ascoltare buona musica e soprattutto dare un contributo.



L'appuntamento è per giovedì 1 giugno al Teatro Aperto di Poggio Berni.



Dalle 19.30 sarà possibile cenare con un menù speciale che comprende spaghetti, piada e dolci, accompagnati dalla musica del djset di Radio Santo Marino e Kadesh.



La serata prosegue con la musica dal vivo: un mix di indie, cantautorato e hip-hop, sul palco i live di Aj Fulmine x Dirlinger & Spicy Knots e a seguire gli Afb Crew.



Tutto il ricavato sarà donato alle comunità romagnole colpite dall'alluvione.



Le associazioni coinvolte: gruppo giovanile Soundepoz Festival, Athletic Poggio, Proloco Poggio Berni, Proloco Torriana Montebello, Il Percorso, La Mulnela, Gli amici del Mulino Sapignoli, Oasí.