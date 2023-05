Rimini, erba incolta nei parchi. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 08:43 - 31 Maggio 2023

Parco Peter Pan.

Due parchi a Rimini invasi dall'erba incolta. Le due segnalazioni sono arrivate al numero 347 8809485 da parte di altrettanti lettori di altarimini.it.

La prima zona, a cui si riferiscono le foto, riguarda il parco Peter Pan "volevo segnalare lo stato di incuria e abbandono in cui versa il parco Peter Pan del Peep zona Gaiofana" scrive il nostro lettore "Erba alta e giochi oramai vetusti e zone transennate con pericolo per i bambini." Il lettore aggiunge di aver segnalato la situazione all'Urp di Rimini "senza alcun risultato".

La seconda zona è tra Viserba e Viserba Monte "in tutto il parco e nelle zone delle rotatorie erba incolta altezza quasi agli alberi" scrive una lettrice che risiede a Viserba "e poca visibilità per la strada, in più aumento di allergie proprio per la troppa impollinazione e la poca cura del verde"





