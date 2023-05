Miramare sotto controllo: arrestati due spacciatori e bloccato un terzo

Cronaca

Rimini

| 06:39 - 31 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Continua incessante l'operato della Squadra giudiziaria della Polizia locale nel contrastare lo spaccio di droga nella zona della spiaggia di Miramare di Rimini. Lunedì, all'atezza del bagno 134, sono stati arrestati due pusher, di cui uno ha tentato di occultare la droga nella borsa di un'altra persona. Entrambi sono stati fermati da agenti in borghese dopo aver ceduto stupefacenti a un acquirente. Successivamente sono stati processati, con uno dei due che ha scelto di patteggiare una condanna di 4 mesi. In aggiunta, mercoledì è stato arrestato un terzo spacciatore mentre effettuava consegne di cocaina in bicicletta. Gli arrestati sono stati affidati all'ufficio Immigrazione per valutare la possibilità di espellerli dal Paese.