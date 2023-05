Aggressione con sega in un bar: arrestato fuggitivo psichiatrico

Cronaca

| 06:29 - 31 Maggio 2023

Un 35enne di origine camerunese, con problemi psichiatrici e già noto alle autorità, era fuggito dal reparto di Psichiatria dell'ospedale di Cuneo da circa un mese, perdendo le sue tracce. Nel weekend scorso è riapparso a Rimini e ha seminato il panico in un bar nella mattinata di sabato. Armato di una sega, si è mostrato aggressivo fin da subito, pronunciando frasi senza senso e agitando l'arma in modo pericoloso. Alcuni clienti e un dipendente del locale di via Sinistra del porto hanno cercato di calmarlo verbalmente, ma senza successo. La polizia è stata chiamata in aiuto e, nel frattempo, uno dei clienti è stato colpito alla spalla dalla sega, fortunatamente riportando solo una lieve ferita. Sono stati necessari sei agenti, quattro della polizia di Stato e due della polizia locale, per disarmare e immobilizzare l'uomo. Alla fine, il 35enne è stato consegnato agli operatori sanitari del servizio di emergenza 118 e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, si sono evitate conseguenze molto più gravi. Attualmente, l'uomo è ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale Infermi. La sera precedente all'aggressione, era stato avvistato sempre nella stessa zona brandendo un grosso bastone.