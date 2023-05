Un sogno chiamato Eccellenza: il Novafeltria si gioca tutto nella supersfida con il Reno

Sport

Novafeltria

| 13:31 - 31 Maggio 2023

Sampierana - Vis Novafeltria del 28 maggio 2023.

Novafeltria si prepara per una delle partite più significative (se non la più importante) della sua storia calcistica. Venerdì 2 giugno alle 16:30, presso il campo neutro dello Stadio Capanni di Savignano sul Rubicone, la squadra gialloblù si giocherà l'approdo in Eccellenza contro il Reno, formazione ravennate vincitrice dei play-off del girone D. In vista di questo evento cruciale, il gruppo del tifo organizzato gialloblù ha lanciato una chiamata a raccolta per l'intera comunità di Novafeltria con l'obiettivo di mobilitare un numero senza precedenti di tifosi. "Ci ritroveremo alle 14:30 in Piazza Bramante - annunciano i ragazzi del tifo organizzato - per poi partire uniti con un'inedita carovana gialloblù. Vi aspettiamo per riscrivere insieme la storia dei nostri colori".





Per il Novafeltria una vittoria nella semifinale aprirebbe le porte dell'Eccellenza. L'organico di squadre per la prossima stagione conta già due forfait: le vincitrici delle due semifinali avranno un posto al sole. Altre defezioni porterebbero a ulteriori ripescaggi, ma l'intenzione, in casa Novafeltria, è conquistare la vittoria, dopo aver espugnato il campo della seconda in classifica del Girone E, la Sampierana. Ma il Reno arriva all'appuntamento del 2 giugno sulle ali dell'entusiasmo. Quarti in classifica, i ragazzi allenati da Paolo Mariani hanno conquistato due vittorie in trasferta, con l'Osteria Grande in semifinale e con l'Atletico Castenaso in finale. Fari puntati sul talentuoso Dario De Rose, classe 1995, arrivato in estate dal Diegaro, un passato nel settore giovanile del Rimini. Mancheranno invece l'attaccante Montemaggi e il terzino Ricci Maccarini, entrambi squalificati. Montemaggi nella regular season ha totalizzato 6 reti su azione, 7 e 11 rispettivamente, con 2 e 5 rigori, per i compagni di reparto Savelli e Filippi. Tra i pali assoluta rivelazione il 2005 Mafalda, arrivato in prestito dal Ravenna.