Rimini: schianto sulla Ss16 Adriatica, scooterista investita frontalmente

Cronaca

Rimini

| 16:48 - 30 Maggio 2023

Il luogo dell'incidente.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì (30 maggio) a Rimini, sulla Statale 16 Adriatica, all'altezza di Rivazzurra. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari. Secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida di un furgone stava viaggiando in direzione di Riccione quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta. Nel frattempo, una donna 40enne su uno scooter stava arrivando in senso opposto ed è stata colpita frontalmente dal furgone, venendo sbalzata per diversi metri sull'asfalto. Il furgone, a seguito del malore del conducente, ha sbandato verso sinistra, urtando una cancellata e finendo al centro della carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, inclusi ambulanze e un'auto attrezzata per le emergenze mediche. I primi soccorritori hanno immediatamente riconosciuto la gravità della situazione e hanno richiesto l'intervento di un elicottero. La polizia stradale è intervenuta sulla Statale 16 per chiudere la parte interessata dall'incidente e ha deviato il traffico verso strade alternative. La donna sullo scooter è stata inizialmente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi e successivamente è stata trasferita in elicottero al "Bufalini" di Cesena in condizioni critiche. Il conducente del furgone, coinvolto nel sinistro a seguito del malore, è stato portato in ospedale a Rimini con un codice giallo.