Judo, Caterina d'Oro: trionfa l'atleta riccionese Mazzotti in Umbria

Sport

Riccione

| 16:13 - 30 Maggio 2023

La judoka riccionese Caterina Mazzotti medaglia d'oro al Gran Prix Umbria.

Sabato 27 Maggio presso il PalaBarton di Perugia l'atleta riccionese Caterina Mazzotti in forza al ksdk Parma seguita dal tecnico Jacopo Cavalca ha partecipato al Grand Prix Judo Umbria, competizione facente parte del circuito Grand Prix Ju/Se. Caterina Mazzotti nella categoria 70Kg ha superato il primo combattimento con Sterilicchio per ippon di seoi-nage e la successiva semifinale con Barbeitos per wazari di ko-uchi-makikomi e wazari di uchi-mata. In seguito il trionfo anche contro Piccoli per ippon di shime-waza che le è valso il primo gradino del podio.