Confermata la Notte delle Streghe: Marignano svela la grafica dell'edizione 2023

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 16:00 - 30 Maggio 2023

Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano.

Negli ultimi mesi, la regione della Romagna ha affrontato grandi difficoltà a causa di una violenta ondata di maltempo. Nonostante ciò, l'entusiasmo delle streghe di San Giovanni in Marignano non è stato scalfito. La Notte delle Streghe 2023 si terrà dal 21 al 25 giugno.





Dopo un periodo di attesa e riflessione, finalmente è stata annunciata la nuova edizione di uno degli eventi più importanti del luogo. 'L'obiettivo - commenta l'Amministrazione - è quello di offrire un'esperienza imperdibile ai turisti, ai cittadini e ai visitatori, creando un'atmosfera di leggerezza e magia in ogni angolo'.





La grafica e il piano di comunicazione dell'evento sono stati curati dallo Studio Grafite in collaborazione con il Comune, e si sono ispirati ad Alessandro Serpieri, un famoso scienziato nato nella stessa località 200 anni fa. Il tema di quest'anno sarà incentrato sulle stelle, le costellazioni e gli astri celesti.





La nuova grafica dell'evento presenta un cielo notturno con tre streghe che creano la coreografia e la magia dell'evento. Una di loro posiziona una stella nel cielo, un'altra disegna una costellazione, mentre la terza sparge polvere di stelle sulla città di San Giovanni. Inoltre, nella parte inferiore sinistra, si nota una figura di spalle che utilizza un cannocchiale astronomico, rappresentando Alessandro Serpieri e integrandosi perfettamente con il tema delle stelle e delle costellazioni.





Il lancio della nuova edizione è stato accompagnato da un video che mostra una strega che si aggira nei vicoli caratteristici del centro storico di San Giovanni in Marignano, affiggendo fogli in luoghi di grande rilievo storico e artistico come Palazzo Corbucci. Questo video ha anticipato l'arrivo della nuova e accattivante grafica, creando un senso di attesa e curiosità tra il pubblico.

Ogni giorno in cui ci si avvicinerà alla Festa verrà svelato un piccolo segreto della grafica e dell'edizione in preparazione, alimentando l'attesa e la partecipazione del pubblico.