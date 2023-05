Dalla Romagna arriva il goloso gelato adatto a tutti: zero zuccheri e pochissimi carboidrati

Attualità

Rimini

| 15:21 - 30 Maggio 2023

Giancarlo Bucci, CEO BotaNize Italia.

Giancarlo Bucci e la moglie Catherina Eridani hanno scelto la manifestazione di Rimini Fiera per il lancio ufficiale sul mercato italiano del gelato ketogenico tutto Made in Romagna. Appuntamento dall'1 al 4 giugno allo Stand 127 - Hall B5 (Keto Bar).



“Puntiamo molto sul mondo degli sportivi, su chi pratica fitness e predilige un'alimentazione attenta e rispettosa del benessere psicofisico. Stiamo correndo in produzione per essere pronti al 100% all'apertura di Rimini Wellness; purtroppo l'alluvione dei giorni scorsi ha rallentato un po' i nostri programmi”.

Giancarlo Bucci, riminese d'adozione e faentino d'origine, è CEO e Founder di BotaNize Italia. Accanto a lui, la moglie, Catherina Eridani, Investor Relations and Business Development Manager e Co-Founder.



Il KEgelaTO nasce in pieno Covid-19: “Sentivo il bisogno, durante la mia dieta ketogenica, di gratificarmi con qualcosa di buono e dolce dopo i pasti. Ho capito che quanto mancava sul mercato avrei dovuto prepararmelo per conto mio. Da qui i contatti con alcuni esperti mondiali ai quali chiedere collaborazione e supporto. Il progetto prevedeva una lista d'ingredienti da assemblare assieme così da comporre un gelato a bassissimo contenuto di carboidrati. KEgelaTO contiene 1 grammo di carboidrato a porzione (80 grammi) e non ha zuccheri”.



Il KEgelaTO è prodotto da BotaNize Italia grazie alla collaborazione stretta con una piccola e dinamica azienda del Ravennate. “Abbiamo fatto molte prove per ottenere la giusta consistenza e perché il mix d'ingredienti risultasse omogeneo e spatolabile”.



È certificato dall'Università: “Il professor Volpi dell'Unimore ci ha rilasciato un'attestazione in cui si legge che il gelato ipoglicemico di BotaNize Italia presenta un indice glicemico minore del 65%, statisticamente e altamente significativo (p>99%), a dimostrare una minore velocità di digestione e assorbimento dei carboidrati e il loro conseguente effetto sulla glicemia”.



Il KEgelaTO è indicato in chi segue diete particolari: Nei diabetici può rappresentare una buona alternativa ai prodotti sugar free attualmente in commercio: rimane sempre valido il suggerimento di confrontarsi con il proprio medico curante.



Come viene preparato: Il KEgelaTO viene preparato utilizzando ingredienti naturali e ha un contenitore in materiale totalmente biodegradabile. È disponibile in quattro gusti, tutti low glycemic index e vegetariani: Cacao, Mandorla, Pistacchio e Frutti di Bosco, nel formato da mezzo chilogrammo.



Dove è possibile acquistarlo: “Ci affidiamo a punti vendita ketogenici selezionati e riconosciuti. Non è da escludere, in futuro, la possibilità d'acquisto nei negozi che propongono alimenti per diete specifiche”.

A Rimini il KEgelaTO è in vendita al Keto Bar & Restaurant di Via A. Serpieri, di fianco alla Coin.