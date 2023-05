Qualità urbana e neutralità climatica: tecnici dall'Europa in bici alla scoperta di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:03 - 30 Maggio 2023





Si è svolta lo scorso venerdì (27 maggio), a Rimini, la prima visita del team tecnico internazionale di due progetti europei “Re-Value” e “Craft” di cui il Comune di Rimini è partner, finanziati nell'ambito della Missione “Neutralità climatica e Smart Cities” del programma Horizon Europe 2021-2027.



Rimini è una delle 9 città europee che si affacciano sul mare (o su corsi d'acqua) selezionate come partner nell'ambito dei due progetti. Con l'accompagnamento tecnico-scientifico dell'Università norvegese di Scienza e Tecnologia “Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)”, quale lead partner, e dell'Università di Bologna, le città svilupperanno con un approccio integrato e multidisciplinare azioni di studio e ricerca volte a sperimentare in alcune aree urbane pilota un modello di impatto, per dimostrare come attraverso la qualità urbana si possa creare valore per concorrere all'obiettivo della neutralità climatica.



Nel corso della visita a Rimini, i tecnici comunali del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale e dell'Ufficio Piano strategico e Progetti europei del Comune di Rimini hanno accompagnato il team tecnico internazionale, composto anche da rappresentanti dell'Organizzazione internazionale non governativa Amministrazioni locali per la sostenibilità-Iclei, in un percorso in bici attraverso le aree del porto canale-fluviale e del parco del mare di San Giuliano, che saranno oggetto di studio e sperimentazione e sulle quali saranno realizzati gli interventi della nuova Strategia urbana per lo sviluppo sostenibile di Rimini (Atuss), recentemente approvata dalla Regione Emilia-Romagna e finanziata nell'ambito dei Fondi Fesr e Fse+ 2021-2027.



Nella tappa di San Giuliano mare il team internazionale ha fatto visita al giardino dell'Hotel delle Nazioni, area recentemente consegnata alla gestione volontaria del Comitato turistico e dei volontari del gruppo Ci.Vi.Vo di San Giuliano mare, che hanno accolto la delegazione internazionale e presentato il programma di attività in tema di sostenibilità ambientale e transizione energetica, che verrà proposto e si svilupperà in quell'area a partire dalle prossime settimane.



Nel pomeriggio la visita è proseguita al belvedere di Piazzale Kennedy dove è stato illustrato dai tecnici comunali il funzionamento dell'impianto di laminazione nell'ambito del Piano della Salvaguardia della Balneazione ed il progetto del Parco del Mare.