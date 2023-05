Rimini: 200 uomini delle forze dell'ordine in campo per il concerto di Vasco Rossi

Attualità

Rimini

| 13:35 - 30 Maggio 2023

La riunione in Prefettura.





Ieri (lunedì 29 maggio) riunione in Prefettura, in vista del doppio concerto di Vasco Rossi a Rimini. Giovedì 1 giugno, giorno del soundcheck di Vasco allo stadio Neri, saranno impiegate 110 unità tra forze dell'ordine e reparti di rinforzo inquadrati. Per la giornata clou del 2 giugno, data zero del tour del "komandante", le unità saliranno a 200 complessivamente più i funzionari che dirigeranno il dispositivo. In più saranno operativi gli agenti di polizia locale e undici militari della Guardia di Finanza che svolgeranno specifici servizi per contrastare l'abusivismo commerciale (eventuali gadget contraffatti di Vasco Rossi messi in vendita da chi non ha autorizzazioni) e il bagarinaggio.



Sarà inoltre imponente il dispositivo sanitario curato dalla Croce Rossa Italiana e coordinato dal Servizio di Emergenza 118, che nella giornata di maggiore criticità prevede due posti medici avanzati, tre medici con esperienza in area critica, nove infermieri con esperienza in area critica, cinque ambulanze di tipo “A” per soccorso (prevedono autista-soccorritore e altro soccorritore), un quad per consentire il raggiungimento sul luogo dell'intervento di un medico o di un infermiere, quindici squadre appiedate.



Quattro saranno le figure chiave: un direttore operazioni evento, un coordinatore dei soccorsi sanitari, il referente della logistica e il coordinatore della centrale operativa.



Per il deflusso degli spettatori saranno ben ventisei i cancelli che si apriranno per consentire una buona ripartizione del pubblico intervenuto.