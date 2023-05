Il grande cuore dei corianesi in soccorso delle popolazioni alluvionate

Attualità

Coriano

| 13:00 - 30 Maggio 2023





Ha un grande cuore la rete di solidarietà partita la scorsa settimana a Coriano per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dall'alluvione.



Domenica scorsa (28 maggio) è partito, direzione Conselice, un carico di merce con coperte, cuscini, materassi, prodotti per la casa e igiene personale, cibo a lunga conservazione. Nei giorni scorsi sono stati consegnati diverse migliaia di pasti nel forlivese, di cui 3mila pasti rivolti ai Comuni di Cesena e Faenza.



Alla raccolta organizzata dall'amministrazione comunale sotto i portici del Municipio, in piazza Mazzini davanti alla Pro Loco, hanno collaborato numerosi cittadini volontari impegnati, assieme al neo gruppo di volontari di Protezione Civile “ Coriano Pronto Intervento”, nello smistamento di una gran mole di prodotti. In particolare l'azienda “Vetreria Nuova Romagnola“ di Cerasolo, attraverso i suoi fornitori abruzzesi, ha consegnato tre bancali di cibo a lunga conservazione. “È stata, e continua ad esserlo, una dimostrazione di grande solidarietà ed impegno nel voler aiutare il prossimo con entusiasmo e voglia di fare da parte di tanti corianesi – ha detto il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini –. Ringrazio tutti, uno per uno così come la Big Garden per il furgone messo a disposizione domenica mattina e consentire il viaggio a Conselice dove ho voluto essere presente per incontrare l'assessore ai Servizi Sociali Raffaella Gasparri. È stata una macchina organizzativa agile che ha dato ottimi risultati grazie anche ai rapporti immediati con i sindaci dei vari territori”.