Rimini, nuove aule del liceo Einstein e i danni alle strade per il maltempo costano 700.000 euro

Attualità

Rimini

12:57 - 30 Maggio 2023

Liceo scientifico Albert Einstein di Rimini.





Nella seduta di ieri pomeriggio (lunedì 29 maggio), il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza (astenuta l'opposizione) una importante variazione di bilancio, principalmente incentrata su due interventi per circa 700 mila euro complessivi, finanziati da una serie di risparmi dovuti a minori spese e all'utilizzo di 600 mila euro dell'avanzo libero di bilancio.



Il primo dei due interventi in variazione riguarda l'alluvione dello scorso 16-18 maggio e i danni provocati da questa alla rete viaria provinciale: sono stati destinati 400 mila euro per coprire le spese degli interventi urgenti di manutenzione delle strade provinciali, interessate da dissesti, frane e smottamenti.



La seconda componente principale della variazione, anticipata nei giorni scorsi dal consigliere delegato all'edilizia scolastica Giuliano Zamagni, concerne le maggiori spese di investimento, pari a 300 mila euro, necessarie per realizzare aule scolastiche all'interno della ex sede INPDAP di Rimini (via C. A. Dalla Chiesa n. 34). Si tratta delle aule destinate, nell'immediato, ad ospitare gli studenti del liceo scientifico Einstein, come noto interessato dai lavori di adeguamento sismico dei corpi B ed E del complesso (finanziati con i fondi del PNRR) e, successivamente, classi di altri istituti scolastici che saranno interessati da analoghi lavori di manutenzione straordinaria.



Infine, il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità il rinnovo della convenzione con la Regione e ARPAE per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale.