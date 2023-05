Callà confermato ai vertici della Fipe: 'Enogastronomia sempre più rilevante per il turismo'

Attualità

Rimini

| 12:48 - 30 Maggio 2023

Al centro, in camicia e cravatta, Gaetano Callà.





Sarà nuovamente Gaetano Callà a guidare la Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini. È arrivata la conferma per il presidente della federazione provinciale dei pubblici esercizi, titolare del ristorante TerraeMaris a Viserba di Rimini, che in questo nuovo mandato sarà affiancato dal consiglio direttivo formato da Marco Paolini del Red Devil Pub di Rimini, Leo Para dell'Hasta Luego di Rimini, Alfredo Rastelli del Chiringuito 151 di Riccione, Denis Preite del Nelson's di Rimini e Paolo Staccoli della Pasticceria Staccoli di Cattolica.



"Per me è un onore poter continuare ad impegnarmi per la nostra categoria e ringrazio tutti per la fiducia che mi hanno accordato – dice Gaetano Callà –. Lo farò insieme ad un consiglio direttivo formato da grandi professionisti, colleghi che gestiscono numerosi locali importanti del nostro territorio ed è un grande attestato di stima poter fare loro da guida per portare avanti il nostro programma, stando al fianco di chi lavora ogni giorno in modo professionale e con grande passione, facendo spesso del proprio lavoro una ragione di vita".



Fipe-Confcommercio proseguirà le proprie battaglie storiche, in primis contro l'abusivismo del settore. "Fondamentale - evidenzia Callà - sarà anche continuare a lavorare per superare il grave gap tra domanda e offerta di lavoro in tutto il settore dei pubblici esercizi, attraverso la formazione di personale qualificato e spingendo ancora sull'abbassamento del cuneo fiscale che lascerebbe più soldi in busta paga al lavoratore senza gravare oltremodo sulle imprese".



Un altro punto chiave è la concessione, da parte dell'amministrazioni comunali, di suolo pubblico e dehors esterni per ospitare la clientela, un'opportunità "che si sta rivelando un'importante proposta che porta vivacità alla città e che aumenta l'appeal della nostra destinazione turistica". "Come pubblici esercizi - rassicura Callà - siamo pronti a fare la nostra parte nell'offerta di qualità, sia per i residenti sia per i turisti", visto che l'enogastronomia è sempre più "motore propulsore nella scelta delle vacanze".