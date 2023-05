Riccione, CineCamp con Giffoni il cinema arriva ai ragazzi

Eventi

Riccione

| 12:38 - 30 Maggio 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione - foto Fabio Demitri.

Dal 4 al 7 luglio torna CinéCamp – Giffoni a Riccione, la sezione di cinema di Ciné dedicata ai ragazzi e alle ragazze da tutta Italia, dai 10 ai 17 anni, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, il festival per i giovani più grande e famoso al mondo.







Ciné (4-7 luglio, Palazzo dei Congressi), la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria cinematografica, promossa da ANICA in collaborazione con ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi, ripropone, per la prossima edizione, il progetto di cinema dedicato ai giovani, nato nel 2017, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, all'interno del cartellone di appuntamenti per la città.







Con CinéCamp – Giffoni a Riccione il miglior cinema da Giffoni sarà presente a Riccione per quattro giorni in cui saranno previste numerose attività, laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitator del festival.







Come partecipare



CinéCamp – Giffoni a Riccione è aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 17 anni. I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi in base alle fasce d'età:

I gruppo: 10 – 13 anni

II gruppo: 14 – 17 anni





Informazioni e costi



Il costo dell'accredito è di 30€



È possibile iscriversi fino al 12 giugno 2023 sul sito cinegiornate.it, accedendo alla sezione CinéCamp.



L'iscrizione sul sito cinegiornate.it è riservata ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 17 anni che NON richiedono l'ospitalità durante l'evento.



I giovani dai 14 ai 17 anni che vengono da fuori città possono usufruire dell'alloggio in famiglia.



Per farne richiesta devono candidarsi sul sito giffonifilmfestival.it alla sezione CinéCamp – Giffoni a Riccione e partecipare alle selezioni a cura del festival.



NB. La possibilità di alloggio in famiglia è riservata solo ed esclusivamente alla fascia d'età 14 – 17 anni.







Come candidarsi come famiglia ospitante



Una novità dell'edizione di quest'anno è l'accoglienza da parte delle famiglie di Riccione: un valore universalmente riconosciuto ai riccionesi e distintivo dell'esperienza di Giffoni. Con lo stesso format che ha reso unico il festival campano, infatti, anche le famiglie del territorio apriranno le porte delle loro case "adottando" ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni di altre regioni d'Italia.







Le famiglie di Riccione che desiderano candidarsi per ospitare un ragazzo o una ragazza proveniente da fuori città, possono compilare il relativo form sul sito cinegiornate.it, accedendo alla sezione CinéCamp.



Prerequisito per candidarsi è che la famiglia abbia un figlio/a dai 14 ai 17 anni iscritto/a a CinéCamp - Giffoni a Riccione 2023.







Cosa si farà durante le giornate







· Proiezioni



I migliori film per ragazzi e ragazze introdotti dai facilitator del festival e seguiti da un Q&A sui temi trattati.







· Meet the Stars



È la sezione che consente ai ragazzi di CinéCamp di incontrare attori e registi, far loro domande, conoscere curiosità e tanti retroscena.







· Laboratori



Una serie di workshop per imparare cosa c'è dietro la costruzione di un film, per affrontare temi attuali e fondamentali, come la sostenibilità, per il nostro presente e futuro, oltre che visioni di film e interviste orientate sul delicato mondo dell'adolescenza, per la scoperta di sé.







Le attività si svolgeranno al Palazzo del Turismo di Riccione.



Il programma sarà annunciato prossimamente sul sito cinegiornate.it





In audio l'intervista di Mary Cianciaruso alla Vicesindaca di Riccione Sandra Villa