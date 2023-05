Riminiwellness, Vasco Rossi ma non solo: tutti gli eventi del ponte del 2 giugno

Eventi

Rimini

| 12:35 - 30 Maggio 2023

Rimini Wellness.





Evento clou della settimana il concerto di Vasco Rossi, che dopo quasi 30 anni dal suo ultimo concerto a Rimini, torna ad infiammare la Riviera Romagnola.



Già da tempo i fan del Blasco sono a Rimini per incontrare il loro idolo o assistere alle prove, prima delle due giornate clou del Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al club ufficiale di Kom, e della data zero del nuovo tour (rispettivamente 1 e 2 giugno). A Rimini sono attivi due info point, uno in centro storico in piazza Cavour, accanto all'Urp, e l'altro al Saraghina Eyewear (via Emilia 102, poco lontano dalla Fiera di Rimini). Tutte le info su parcheggi e accesso allo Stadio su https://www.livenation.it/vasco/rimini-2023-info



Tra gli altri appuntamenti musicali, il 31 maggio, nel 60° anniversario di “Please Please Me” e di “With the Beatles”, i Rangzen si esibiscono al Teatro degli Atti e suoneranno per intero i primi due album dei Beatles usciti nel 1963. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo gli esordi esplosivi dei Fab Four.



Continua anche la settimana della musica che coinvolge le scuole di Rimini, il Conservatorio Lettimi e la Banda della città, tra laboratori, workshop, performance e concerti sia al Conservatorio Lettimi che al Teatro Galli.



Ma questa è soprattutto la settimana dedicata al wellness. Alla Fiera di Rimini, e non solo, torna infatti, da giovedì 1 a domenica 4 giugno, Rimini Wellness, con una nuova edizione piena di tante novità, ultime tendenze, innovazioni e formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport. Inoltre, saranno oltre 220 gli eventi in cartellone per la prima edizione di RiminiWellness Off, il fuorisalone che trasformerà il centro storico, il Parco del Mare e la Riviera di Rimini in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva. Al Parco Fellini sabato 3 giugno prende il via il Tour #Piùsportpiùvita, l'evento itinerante di Sport e Salute che propone un Villaggio dello Sport per diffondere i valori dello sport e l'importanza della pratica sportiva e della prevenzione medica per una vita più sana e attiva e una società più inclusiva. Tra gli ospiti presenti Filippo Magnini, Andrea Minguzzi, la Campionessa Europea e Mondiale Simona Galassi, protagonista della Campagna “Boxing Heroes” e i campioni dello sport freestyle, guidati dal football freestyler Swan Ritossa, in un mix di spettacolo e di insegnamento.



Tra gli appuntamenti culturali e cinematografici continua la rassegna ‘Cinema e psicoanalisi', dedicata ad Angelo Battistini, psicoanalista e grande appassionato di cinema, con due appuntamenti: martedì 30 maggio con L'Avventura di Michelangelo Antonioni (Italia 1960, 142'), primo capitolo della “trilogia dell'incomunicabilità”, commentato da Massimo De Mari e Maria Battistini e martedì al 6 giugno con il film ‘Zelig' di Woody Allen (USA 1983, 79'), commentato da Cinzia Carnevali e Giorgio Bambini.



Mercoledì 31 maggio al Cinema Fulgor si tiene invece “Rimini per la pace”, la lectio magistralis promossa dal Comune di Rimini e dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che avrà come protagonista lo storico e studioso Andrea Riccardi, già Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione dal 2011 al 2013, nonché cittadino onorario del Comune di Rimini.



Da venerdì 2 giugno prende il via l'iniziativa ‘Venerdì sera in centro', il tradizionale mercatino serale estivo che anima il centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo a cura del Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.



Sabato 3 giugno dalle ore 17.00 sul Lungomare Augusto Murri, 24 (bagni 49/50) si terrà invece la terza edizione di Privacy on the road, la festa dedicata alla sicurezza e protezione dei dati personali, che quest'anno affronterà i temi delle identità violate – il bullismo e cyberbullismo ma anche i nuovi concetti di privacy, per concludersi con l'Aperiprivacy accompagnato da musica live.



Per tutta la giornata di sabato focus sull'Anfiteatro romano di Rimini, con rievocazione storica, visite guidate e spettacolo serale, per farlo conoscere sia negli aspetti archeologici ma anche nella sua funzione originaria più cruenta. A cura della Legio VI Ferrata Aps in collaborazione con Ars Dimicandi.



In collina, riapre nel week-end il Parco degli Artisti con la Festa di Primavera, una domenica di musica e spettacoli con il nuovo concerto di Sergio Casabianca e le Gocce, e ancora mercatini, buskers, cartomanti, aquilonisti, mentre il sabato sera sarà una serata dedicata al Liscio.



Al via anche la stagione estiva con i Cento Giorni in festa, i piccoli e grandi eventi a cura dei Comitati turistici di Rimini che animano vie, piazze e lungomare da Torre Pedrera a Miramare, con musica, intrattenimento, mercatini, per valorizzare la cultura dell'ospitalità.



giovedì 1 e venerdì 2 giugno 2023



Stadio Romeo Neri, piazza del Popolo, 1 – Rimini

Vasco Live 2023 – Soundcheck e Data zero



Lo Stadio Romeo Neri di Rimini si trasforma nel palcoscenico della musica rock con l'anteprima del concerto alla vigilia della partenza della grande carovana del nuovo tour di Vasco. La data zero del concerto del 'Komandante' si apre al pubblico il 2 giugno, preceduta dal Soundcheck di giovedì 1° giugno, aperto solo per gli iscritti al Blasco fanclub. Dall'inizio della sua carriera nel 1977, Vasco Rossi ha pubblicato 34 album e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un'opera audiovisiva. Ha scritto più di 190 canzoni, oltre ad aver scritto numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi ed è dai primi anni Ottanta uno degli artisti italiani di maggiore successo. Nella sua carriera si è esibito in più di 800 concerti, e detiene il record mondiale di spettatori paganti in un concerto solista. Nel 2023, dopo quasi 30 anni dal suo ultimo concerto a Rimini, il rocker di Zocca torna ad infiammare la Riviera Romagnola. Biglietti su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone

Info su: www.livenation.it/vasco/rimini-2023-info

Ore 21 Ingresso a pagamento. Info: www.vascorossi.net



da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023



Rimini Fiera (Ingressi Sud, Ovest), via Emilia 155 – Rimini

Rimini Wellness 2023



RiminiWellness è la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness: dai produttori di macchinari per l'attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, passando per le medical spa, gli health center, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design, senza mai dimenticare i fitness lovers. Tante le anime della fiera interattiva per operatori e appassionati del mondo del fitness, benessere, sport fashion, food e danza: l'area Pro.Fit, la sezione B2B riservata ad un pubblico di operatori professionali del settore, l'area Active, per il pubblico active di giovani e adulti appassionati con il coinvolgimento attivo dei visitatori. Food Well Expo è la fiera nella fiera tra convegni, alta cucina, show cooking e dibattiti che riguardano il rapporto alimentazione - allenamento. Con la tribù di Cotto al Dente, allenamenti, dimostrazioni e showcooking per gli sportivi, incontri e approfondimenti con specialisti ed esperti della nutrizione dedicati ai professionisti. Torna anche RiminiSteel, per gli amanti dell'attività heavy, ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che fa 'cultura fisica', e la sezione professionale Riabilitec, sulla riabilitazione e rieducazione motoria, con corsi (con crediti ECM) e attività per gli operatori specializzati. Uno spazio sarà inoltre interamente dedicato alle più importanti aziende di Pilates. La manifestazione ospiterà il debutto assoluto in Italia di Hyrox, la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness, un mix unico di corsa e workout funzionali, pensata per tutti, dai principianti ai professionisti, grazie a un format esclusivo e 4 livelli di gara. In contemporanea a RiminiWellness, si svolge Italian Showdown - la più grande competizione sportiva in Europa riconosciuta e accreditata CrossFit, che si rivolge alla grande Community di praticanti del workout combinato e funzionale. RiminiWellness quest'anno promuove anche un ricco programma di iniziative fuori salone che coinvolge tutto il territorio circostante con eventi all'aperto, aperitivi e feste in spiaggia e attività all'insegna del fitness e benessere (Rimini Wellness-Off).

Orario: 1, 2, 3 giugno dalle 9.30 alle 19.00; 4 giugno dalle 9:30 alle 18:00



Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 www.riminiwellness.com



da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023



Rimini, sedi varie

RiminiWellness Off



RiminiWellness Off è il “fuorisalone” del benessere e della qualità della vita che coinvolge l'intera città in un ricco palinsesto di iniziative sui temi della vita attiva, dell'alimentazione sana, del benessere mentale e della prevenzione delle malattie croniche attraverso lo stile di vita. Alla sua prima edizione, RiminiWellness Off vuole essere una grande festa del benessere capace di offrire a residenti e ospiti l'opportunità di provare in prima persona i benefici dello stile di vita Wellness, valorizzando allo stesso tempo le molte eccellenze del territorio, con incontri, iniziative fuori salone, eventi all'aperto e feste on the beach. Un programma che coinvolge l'intera città, dal Parco del Mare alla Piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio, dal Parco “Sandro Pertini” alla spiaggia da Torre Pedrera a Miramare. Ampio spazio nel programma è riservato all'inclusività, grazie all'impegno di numerose associazioni sportive specializzate nello sport con disabilità che daranno vita ad un evento nell'evento proponendo una serie di tornei in carrozzina in diverse discipline quali il basket (al playground di piazzale Kennedy), padel (presso il Sun Padel di fronte al Bagno 27), nuoto, rugby, sitting volley e scherma paralimpica.



Sport e Salute, la società del Ministero dello Sport impegnata nella missione di diffondere la pratica sportiva tra la popolazione, allestisce un villaggio dello sport di 1000 mq in piazzale Fellini per l'intera giornata di sabato 3 giugno, dando a tutti la possibilità di provare decine di sport diversi. La piazza sull'acqua del Ponte di Tiberio sarà animata da Technogym, che oltre ad offrire ogni giorno attività fisica gratuita, per sabato 3 giugno organizza tre diverse raid di Group Cycling (spinning) in notturna con lo straordinario palcoscenico dell'antico ponte romano (accesso alle attività solo su prenotazione scaricando la Technogym App). Significativa anche la proposta di Fluxo, che alla tradizionale programmazione estiva unisce per l'occasione numerose sessioni di allenamento al Belvedere di piazzale Kennedy. Con in più due eventi speciali: nella mattinata di venerdì 2 giugno una pattinata sul Parco del Mare dal piazzale Kennedy al Bagno 55 e ritorno e, all'alba di domenica 4, una corsa sempre sul Parco del Mare con partenza da piazzale Boscovich. A Riminiterme è previsto un programma dedicato agli over 60. Di grande importanza culturale il talk “Obesity Off. Dalla mente al corpo, prevenzione e cura” in programma venerdì 2 giugno dalle ore 18 nel giardino del PART in piazza Malatesta. Sarà un'occasione per chiunque sia interessato al tema, per confrontarsi con tutte le figure coinvolte nella battaglia contro l'obesità. Un momento di dibattito aperto arricchito da testimonianze dirette. Programma completo su: www.riminiwellness.com/riminiwellness/2023/rwoff/riminioff-22.5.pdf Info: www.riminiwellness.com/eventi/eventi-speciali/riminiwellnessoff



sabato 3 giugno 2023

Rimini, Anfiteatro Romano

Amphitheatrum Ariminensis MMXXIII



Una giornata alla riscoperta dell'anfiteatro di Rimini per farlo conoscere sia negli aspetti archeologici ma anche nella sua funzione originaria. Il programma prevede:



dalle ore 10:00 alle ore 12:30 incontro aperto a tutti per far conoscere gli aspetti della romanità riminese sia in ambito militare che civile, toccando diverse tematiche dell'evo antico, tra cui aspetti militari ma anche argomenti prettamente femminili con la presenza dei rievocatori storici, mentre i più piccoli potranno replicare i movimenti e le formazioni più famose dell'esercito romano con scudi e spade in legno.

dalle ore 16:30 alle ore 19:00 visite guidate a numero chiuso su prenotazione a cura di Nicola Leoni archeoguida romagnola all'anfiteatro per conoscere tutti i suoi aspetti archeologici. Previsti quattro turni da 30 minuti circa l'una con prenotazione alla mail d.nicola.leoni@gmail.com

dalle ore 21:00 alle ore 23:00 va in scena lo spettacolo Munera: sangue e redenzione a cura di Ars Dimicandi.

Evento a cura della Legio VI Ferrata Aps in collaborazione con Ars Dimicandi e il Patrocinio di Lions Club Ariminus Montefeltro, Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Touring Club Italiano.

La manifestazione sostiene la candidatura di Rimini a Capitale italiana della cultura per il 2026

Ingresso gratuito posti limitati a sedere. Info: info@legioviferrata.it



mercoledì 31 maggio 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Con i Rangzen



Nel 60º anniversario dei primi due album dei Beatles, che causarono un terremoto musicale, culturale e sociale a livello planetario, i Rangzen eseguiranno dal vivo tutte le canzoni contenute in “Please Please Me” e “With the Beatles”, nuovo omaggio dedicato ai Fab Four. Prevendite dei biglietti al Bar Caffè Il Borgo via Tiberio 61 o WhatsApp (per i non riminesi) ai numeri di riferimento. I biglietti prenotati potranno essere ritirati presso la biglietteria del Teatro Degli Atti dalle 19 del 31 maggio.



Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 331 3036962 - 338 5037904 - 333 4574574

www.facebook.com/rangzenband



mercoledì 31 maggio 2023

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Rimini per la pace



Lectio magistralis promossa dal Comune di Rimini e dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che avrà come protagonista lo storico e studioso Andrea Riccardi, già Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione dal 2011 al 2013, nonché cittadino onorario del Comune di Rimini dal 7 marzo del 2000. A fare gli onori di casa, saranno il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la presidente dell'Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna Emma Petitti che apriranno la riflessione su un tema estremamente attuale in un momento storico complesso, segnato da conflitti, tensioni tra popoli e una drammatica guerra alle porte d'Europa. L'incontro sarà l'occasione per far partire proprio da Rimini – una terra che ha conosciuto il carico di sofferenze e di devastazioni che la guerra reca con sé, diventando nel 1961 Città Medaglia d'Oro al Valor Civile – un messaggio di pace. Aderisce all'iniziativa la Rete della Pace di Rimini. Ore 18.15 Ingresso gratuito



dal 1° giugno al 30 settembre 2023

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio pic nic



Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pic nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic



da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini San Giuliano

Mixed by Erry



Torna al Cinema Tiberio di Rimini la Rassegna Cinematografica promossa dalla FICE – Federazione Italiana Cinema d'Essai – Emilia-Romagna – dedicata al cinema italiano della stagione 2023. Primo appuntamento con il film di genere commedia Mixed by Erry (Italia, 2023) di Sydney Sibilia, con Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell'Anna. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 1 e venerdì 2 giugno – ore 21; sabato 3 e domenica 4 giugno – ore 17 / 21



Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Tutti i venerdì dal 2 giugno all'8 settembre 2023



Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro



Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte'. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati



da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023

viale Vespucci - Rimini Marina Centro

Fiera di Primavera



L'Associazione Assovespucci ETS propone una mostra mercato di artigianato artistico tradizionale, antiquariato, vintage con intrattenimento musicale sulla passeggiata di viale Vespucci. Orario: dalle 9 alle 24 Ingresso gratuito.



sabato 3 giugno 2023

Bagno 49, Lungomare Murri, 24 – Rimini

Privacy on the beach

Terza edizione di “Privacy on the road” che sbarca in spiaggia. La prima festa a livello nazionale dedicata alla sicurezza e alla protezione dei dati personali, ma affrontando questi temi così importanti con uno spirito più “leggero” e smart. Una giornata piena di interviste, giochi, musica e tantissime attività tutte da vivere.

Ore 17 Ingresso gratuito Info: 0541-1798438 – 347-5244264 www.associazionedirittiprivacy.it/component/content/article/privacy-on-the-road-2023?catid=9&Itemid=101



fino a venerdì 16 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno



Sesta edizione di Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell'infanzia e dell'adolescenza a cura di Alcantara Teatro per dare voce all'espressività giovanile contaminando i contesti urbani. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema portante di quest'anno è: casa. A Rimini, l'evento si svolge tra: Teatro degli Atti, Biblioteca Gambalunga, Lapidario-Museo della Città, Cinema Teatro Tiberio, CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero, Cappella Petrangolini, Parco degli artisti a Rimini.

Programma completo su www.filoperfilo.it

Info: 0541 727773; 328 1825004 - prenotazioni@alcantarateatroragazzi.it



sabato 3 giugno 2023

Parco degli Artisti (Il Casotto), via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Serata di liscio con ‘Gli Amici del Sole'



In occasione dell'apertura della stagione al Parco degli Artisti, una serata dedicata alla tradizione musicale della nostra terra, il liscio. Gli amici del sole intrattengono il pubblico con le loro esibizioni dagli anni 2000. Il gruppo è composto da Giovanna Branchini voce, Settimio Corzani chitarra e voce, Walter Fabbri Sax e Clarino, Maurizio Mancini Fisarmonica e Clarino, Paolo Bardi Batteria.

Ore 19 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



domenica 4 giugno 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Festa di Primavera



Una giornata di musica e spettacoli, con i mercatini, buskers, cartomanti, gli aquilonisti del gruppo DLF RiminiVola, e concerti. Tanti gli ospiti della giornata: Mauro Montanari e Giada Bastoni, Rusty Fingers, Eleonora Elettra, Bar Mario, Unplugged Cafè, Filippo Malatesta, Messalina, Drunken lullabies, Luciferos, Miscela D.O.C., Sergio Casabianca e le Gocce.

Orario: dalle ore 11.00 alle ore 21.00 Ingresso gratuito (contributo 2 € per il parcheggio)

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



domenica 4 giugno 2023

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Memorial Antonio Sorci

Regata Zonale Classi ILCA 4 – 6 – 7 e 420-470



Una regata in memoria di Antonio Sorci, l'ex talento della vela riminese tragicamente scomparso nel 1994 a soli 19 anni. L'appuntamento, che s'inserisce nell'ambito del calendario agonistico promosso dal Club Nautico Rimini per la stagione 2023, è realizzato in collaborazione con la F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e si svolge nelle acque antistanti al Porto Canale.

Orario: Skipper meeting ore 11.00; Segnale di avviso prima prova ore 12.00

Info: 0541 26520 www.cnrimini.com/regata/2-interzonale-adriatico-open-skiff-copy-copy-copy



martedì 6 giugno 2023

Sedi varie – Rimini

Un libro per the



Si rinnova con la sesta edizione, la rassegna 'Un libro per the', una serie di incontri con l'autore nei locali di Rimini che hanno scelto di dire no al gioco d'azzardo.



Nove appuntamenti con nove autori per l'iniziativa promossa da Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi in collaborazione con la Feltrinelli di Rimini. Ogni locale ha scelto la modalità di accoglienza più adatta alla tipologia, chi prepara the e biscotti, chi predispone il tradizionale aperitivo. Un'iniziativa volta a sensibilizzare i gestori a occupare gli spazi con la cultura e non con le slot machine. L'appuntamento della settimana è martedì 6 giugno alle ore 18.00, presso Angolo Divino, via San Giuliano, 13, nel Borgo San Giuliano: Francesca Panozzo, 'È presa la decisione di espatriare – storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra' (Minerva Edizioni)

Ingresso libero Info: 338 7861971 www.facebook.com/ZeintaDiBorg



martedì 6 giugno 2023

Centro per le Famiglie (Chiostro), piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Laboratori per bambini



Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 mesi e i 6 anni. Prossimo appuntamento con il laboratorio ‘Terramania', per bambini e bambine dai 23 ai 35 mesi: dipingere, scolpire, creare con la creta. Iscrizioni da martedì 30 maggio.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini