Stadio Neri: sindaco, progetto di fattibilità di Aurora Immobiliare entro 4 mesi

Rimini

| 12:22 - 30 Maggio 2023

Stadio Romeo Neri.





Con una nota inviata nella giornata di lunedì (29 maggio) il sindaco Jamil Sadegholvaad ha formalmente comunicato alla società Aurora Immobiliare di aver ricevuto e ritenuto meritevole di approfondimento la manifestazione d'interesse relativa allo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo stadio di Rimini.



Nella lettera, che arriva a seguito della comunicazione fatta dal sindaco al consiglio comunale, si ribadisce come sia tra gli auspici dell'amministrazione “verificare fino in fondo la possibilità, attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato, di promuovere la realizzazione di uno stadio per il gioco del calcio adeguato alle esigenze contemporanee” e che si inserisce nell'ambito della più ampia riqualificazione del quadrante urbano in cui il Neri si colloca.



L'amministrazione quindi attende da Aurora Immobiliare di ricevere “entro l'arco temporale di quattro mesi, uno studio di fattibilità che sia conforme a quei criteri di caratterizzazione del nuovo Romeo Neri”. Un tempo considerato congruo allo scopo di consentire all'amministrazione di approfondire e valutare la fattibilità della proposta del privato.



A tale scopo l'Ente in questi giorni sta definendo la costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale interno al Comune che dovrà seguire il procedimento per il nuovo stadio Romeo Neri. Il gruppo di lavoro vedrà la partecipazione dei dirigenti e dei funzionari dei diversi ambiti coinvolti nel progetto di riqualificazione dell'impianto, che come detto si amplia anche al contesto circostante, unendo le competenze del personale dei settori quali ad esempio facility management, lavori pubblici, sport, ambiente, pianificazione del territorio, mobilità, attività economiche.