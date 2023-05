Notte Rosa 2023: la Romagna pronta a festeggiare con Mika, Irene Grandi e Carmen Consoli

Eventi

Rimini

| 12:24 - 30 Maggio 2023

Andrea Corsini, Gabriele Pagliarani e Claudio Cecchetto - nella gallery anche Jamil Sadegholvaad e Sandra Villa.

Una grande festa collettiva per celebrare lo spirito di accoglienza di quattro province: Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Presentata a Milano l'edizione n. 18 della Notte Rosa: dal 7 al 9 luglio tornerà protagonista dalla spiaggia alla collina, dai luoghi d'arte ai locali. Tanti i nomi che saranno protagonisti: Clementino, Carmen Consoli, Irene Grandi, Mika, Elettra Lamborghini, Orietta Berti, Le Vibrazioni, Tracy Spencer, i Rockets, Johnson Righeira.



Il capodanno dell'estate è un'occasione per ribadire la capacità di ripresa della Romagna e la vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione, come spiega il bagnino d'Italia Gabriele Pagliarani al microfono di Maria Assunta Cianciaruso.



In audio le interviste di Maria Assunta Cianciaruso a:



Gabriele Pagliarani il Bagnino d'Italia

Andrea Corsini Assessore regionale al Turismo

Claudio Cecchetto direttore artistico

Sandra Villa vicesindaca del Comune di Riccione

Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini