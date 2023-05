Judo, weekend di sfide e soddisfazioni per la Polisportiva Riccione

Sport

Riccione

| 11:48 - 30 Maggio 2023

Sofia Longo sul podio.

Week-end fitto di attività per la sezione judo della Polisportiva, impegnata al PalaBarton di Perugia con ben 3 fasce d'età in due giorni.



Si parte sabato mattina con il Gran Prix Umbria Juniores/Seniores, con la partecipazione dell'atleta diciassettenne Bruno Badiane, che vede una categoria densa di forti atleti anche appartenenti ai gruppi sportivi militari. Il giovane judoka di origini senegalesi, nonostante la difficile categoria, riesce a vincere due incontri sui quattro disputati, perdendo solo con il napoletano Pippa e il parmigiano Chiari, già teste di serie e medagliati nella manifestazione.

"Bruno ha fatto una buona gara, guadagnando punti preziosi per la conquista della cintura nera. Inoltre, ritengo che questa gara sia stata per il giovane Bruno una buona esperienza di confronto con atleti fra i migliori della categoria." spiega IL DT Giuseppe Longo.



L'esperienza perugina prosegue domenica mattina con la promettente Sofia Longo che riesce a vincere due incontri prima del limite guadagnando l'oro nella categoria -40 kg esordienti.

A seguire 6 piccolissimi judoka riccionesi hanno partecipato alla manifestazione educativa, insieme ad altri 450 bambini arrivati da gran parte del Centro-Italia, ma anche con delegazioni pugliesi. Tanti bambini sul tatami tutti insieme in una manifestazione ben organizzata. I piccoli judoka riccionesi che hanno partecipato sono stati: Martinelli Viktor (2017), Martinelli Maksim (2016), De Paola Isabella, Di Muro Michele, Pelinku Achille (2015) e Giulia Longo (2013).

"Siamo molto orgogliosi di questi bambini e felici che i genitori abbiano avuto fiducia nelle nostre proposte e affrontare una trasferta non troppo agevole. Siamo sicuri che ne sia valsa la pena e lo staff della Polisportiva desidera ringraziare le famiglie".



La stagione della Sezione Judo della Polisportiva si è conclusa con i corsi base lunedì 29 maggio con il tradizionale allenamento genitori/figli. La stagione estiva sarà dedicata alla classe agonistica con la partecipazione a diversi stage in giro per l'Italia.