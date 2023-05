Villa Verucchio, incontri con l'autore e la 'Biblioteca Vivente'

Eventi

VillaVerucchio

| 11:45 - 30 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Quattro appuntamenti nei giovedì di giugno nella centralissima Piazza Europa per tenere viva la tradizionale rassegna di Incontri con l'autore organizzata dalla biblioteca comunale ‘Don Milani' di Villa Verucchio. Ma l'edizione 2023 si caratterizzerà per una serie di novità molto significative: su tutte quella della “Biblioteca vivente”, con una protagonista che racconterà la propria vicenda personale (lo farà giovedì 15 luglio una donna iraniana nella serata dedicata al tema della violenza sulle donne).



“Ad aprire la rassegna, giovedì 8 giugno, sarà il consueto appuntamento con la storia locale: l'incontro con Sara Bellini dedicato alla partigiana Iris Versari è organizzato in collaborazione con la sezione ANPI di Verucchio, che nell'occasione illustrerà la Biblioteca della Resistenza recentemente inaugurata” spiega la referente Lisetta Bernardi, illustrando quindi l'intero cartellone: “Come ogni anno, l'attenzione è rivolta ai bestseller della narrativa italiana contemporanea e saranno per la prima volta nostri ospiti l'autrice e giallista campionessa di incassi Sarah Savioli e lo straordinario esordiente Francesco Zani, che ha scritto in modo magistrale una storia legata alla disabilità e alla gestione dei figli con problematiche nel libro rivelazione “Parlami”. Per il tema della violenza contro le donne, un'altra novità 2023: si propone la formula della “Biblioteca vivente” ospitando una persona che racconta la propria vicenda personale: in questo caso, giovedì 15 giugno, una donna iraniana, Gita N., che racconterà la sua esperienza di vita”.



La rassegna è come sempre a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti e in caso di maltempo gli incontri si terranno nella sala conferenze “A. Tondini” della biblioteca comunale.