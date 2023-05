'Sanpa' diventa un panino con le specialità prodotte dalla Comunità

Attualità

Coriano

| 11:26 - 30 Maggio 2023

Il panino 'Sanpa'.

Si chiama "Sanpa" ed è il nuovo panino ideato da De Santis, in collaborazione con San Patrignano. Il formaggio Mucchino e la pancetta sono le due eccellenze prodotte dalla comunità che farciscono la proposta gourmet arricchita con crema al tartufo bianco e pepe nero.





Mucchino nasce nel 2004 dal latte proveniente dall'allevamento della comunità; è un formaggio di media stagionatura dalla pasta uniforme e compatta, di consistenza morbida. Prodotto con latte vaccino intero, leggermente aromatico, ha un sapore dolce con un leggero tono acidulo. Perfetto per essere affettato e fonde all'interno del panino. La pancetta è stagionata per circa otto mesi in ambienti naturali. Viene salata a secco utilizzando una miscela di sale, pepe e spezie e legata a mano.





"La collaborazione con San Patrignano nasce da una condivisione profonda di intenti. E' una realtà che conosciamo da sempre e ne apprezziamo da un lato, il lavoro che svolge nei confronti dei ragazzi e dall'altro ammiriamo tutto quello che al suo interno viene realizzato. Ci accomuna l'attitudine a ricercare solo l'eccellenza e la volontà di produrre il meglio. Considero De Santis un ambasciatore del Made in Italy e per sostenere questa nostra vocazione scegliamo partner, come in questo caso San Patrignano, che ci danno le migliori materie prime, che ci ispirano continuamente consentendoci di innovare e proporre ricette sempre nuove e in linea con i gusti del momento. Mi auguro che "Sanpa" sia il primo di una serie di nuovi panini". afferma Luca Monica, Amministratore Delegato di De Santis.





Da 59 anni De Santis è sinonimo di qualità e ricercatezza, per una pausa di gusto, sana e genuina, a qualsiasi ora della giornata. Una proposta gastronomica che applicata al panino tiene in primo piano la ricerca delle migliori materie prime che il territorio sa offrire, senza dimenticare le sperimentazioni di gusto e le ricche preparazioni.





San Patrignano al pari di De Santis è da sempre attenta alla ricerca di partner che possano raccontare al meglio il DNA della comunità. Un incontro "naturale" e inevitabile tra due realtà entrambe animate dalla passione nello svolgimento delle attività, dall'attenzione massima alla ricerca dell'eccellenza e alla cura rivolta al cliente.





"Questa collaborazione è importante perché rappresenta il riconoscimento all'attività svolta dai nostri ragazzi che tutti i giorni si impegnano nella realizzazione di prodotti alimentari che mirano all'eccellenza attraverso l'ottima qualità delle materie prime, lavorazione artigianale, senza conservanti o additivi e filiera interna" spiega Roberto Bezzi, Presidente della cooperativa agricola San Patrignano.





Tutti i prodotti di San Patrignano sono buoni due volte. "Buono Due Volte" è la linea della Comunità e ne esprime l'anima e il doppio valore di ciò che viene realizzato perché le attività, da un lato danno vita a prodotti gustosi e, dall'altro sostengono la crescita personale, il reinserimento, l'autostima dei ragazzi, testimoniandone la ritrovata dignità e incarnando il concetto di buono due volte.





"Sanpa" è in carta nei negozi di De Santis di Milano e di Roma al costo di 12€.





Un sodalizio virtuoso che mette in tavola l'italianità all'interno di un panino gourmet, sempre preparato al momento, in cui ogni ingrediente è sapientemente equilibrato per regalare al pubblico un'esperienza dove i singoli elementi si svelano al palato in tutta la loro bontà.