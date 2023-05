Riccione, due auto a fuoco nella notte, probabile incendio doloso

Cronaca

Riccione

| 11:19 - 30 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Incendio di probabile natura dolosa nella notte a Riccione. Intorno alle 4.30 del mattino due auto sono andate a fuoco. E' successo in via del Belice 4. I mezzi, una Mercedes ed una Mini, erano parcheggiati all'interno di uno spazio condominale. Le fiamme le hanno completamente distrutte danneggiando anche uno scooter Kimko e parte della facciata dello stabile. I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti con due squadre ed hanno lavorato fino alle 6.20 per mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri di Riccione.