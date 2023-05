Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:32 - 30 Maggio 2023

Il tecnico dell'Accademia Marignanese Mirko Palazzi.





La Società A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE, dopo colloquio informale ed amichevole, comunica di avere risolto di comune accordo, il contratto con il tecnico MIRKO PALAZZI che nella prossima stagione 2023-2024 non sarà più alla guida della Prima Squadra che affronterà il Campionato di Seconda Categoria.



Ringraziando MIRKO PALAZZI per l'impegno, l'equilibrio, la serietà dimostrata durante la stagione appena conclusa, gli augura il meglio per il suo futuro professionale.