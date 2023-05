Erba alta nel giardino scolastico, reazioni allergiche per gli alunni. La segnalazione

Attualità

Verucchio

| 08:47 - 30 Maggio 2023

Il giardino della scuola.

Erba alta nel giardino della scuola, disagi e reazioni allergiche per gli alunni a Villa Verucchio. La segnalazione al 347 8809485 arriva da un nostro lettore.

"Nella scuola di Villa Verucchio" scrive il lettore "c'è ovunque erba alta. Oggi 4 bambini di una classe seconda elementare hanno avuto reazioni allergiche (rigonfiamento degli occhi, polso e mani gonfi, bolle sul corpo e prurito) giocando in giardino. L'anno scorso avevamo preso le zecche. Una scuola non può contenere pericoli per i nostri figli."





