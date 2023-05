Pole Dance, la riccionese De Donato punta il podio degli Italiani di Pole Sport

Sport

Riccione

| 08:38 - 30 Maggio 2023

Mirella de Donato e Tiziana Tafuro.

E' un 2023 ricco d'impegni per la poler riccionese Mirella De Donato. Dopo essersi confermata campionessa nazionale nel Pole Sport categoria Over 50 Elite agli Italiani organizzati da Pole Sport Italia - Ipsf (International Pole Sport Federation) nello scorso aprile in quel di Roma, tenterà di salire sul podio anche agli Italiani di Pole Sport della POSA (Pole Sports & Art Federation) il 3 e il 4 giugno, a Bologna.







La performance che porterà sul palco sarà quella che le ha portato il titolo Ipsf: “Guerriera Vichinga”, modificata secondo i codici di punteggio POSA che sono diversi da quelli Ipsf. “L'obiettivo è provare a salire sul podio e raggiungere la convocazione in nazionale per i mondiali di novembre in Finlandia. – Spiega Mirella. – Non sarà facile. La grande favorita è Fabrizia Roccati che raramente sbaglia una gara. La mia coreografia non è nata per questo campionato e l'ho dovuta “adattare”: questo potrebbe penalizzarmi. Però porto in gara una variante di un elemento esistente che, se sarà ritenuta corretta e sarà valutata positivamente, potrà rientrare nel codice dei punteggi POSA con il mio nome. Conteranno molto la costruzione coreografica e la sua esecuzione. Spero di fare bene”.







Per Mirella è un momento positivo non solo come atleta ma anche come insegnante dell'Acropole Gym Studio. Una sua allieva, Tiziana Tafuro, ha partecipato al campionato nazionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Ancona dal 25 al 28 maggio nella categoria Emergenti Under 40. Per Tiziana si trattava di un esordio assoluto ma l'emozione non le ha impedito di imporsi con ben 10 punti di vantaggio sulla seconda. La sua esibizione prevedeva una coreografia sul brano di Fabrizio De Andrè: “Ho visto Nina Volare”. “Non avevamo idea di come potesse andare e Tiziana era molto ansiosa. – Racconta la De Donato – Ma ha gestito bene l'esordio: è stata brava. Se crederà in se stessa, potrà togliersi diverse soddisfazioni”.