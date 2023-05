Chat sconvolgenti: giostraio chiede foto e video intimi a minori in cambio di gettoni

Cronaca

Rimini

08:35 - 30 Maggio 2023

Un 57enne residente in provincia di Bergamo è stato processato presso il tribunale di Rimini per detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. Durante una delle tante fiere che si svolgono nel riminese negli anni 2018-2019, il giostraio avrebbe avvicinato ragazzini di 13-14 anni offrendo loro gettoni per le giostre. Successivamente, attraverso chat su WhatsApp e Messenger, avrebbe chiesto loro foto e video intimi o incontri per scopi sessuali. I genitori di due ragazzi hanno scoperto i messaggi nel telefono dei figli e hanno denunciato l'uomo. Le indagini hanno portato al sequestro del telefono del giostraio, dove è stato trovato materiale pedopornografico. Durante il processo, l'avvocato difensore ha richiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità mentale dell'imputato. La prossima udienza è stata fissata per il 26 giugno.