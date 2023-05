Militare condannato per truffa: la sospensione condizionale della pena legata al risarcimento di 79mila euro all'ex partner

Cronaca

Rimini

| 08:24 - 30 Maggio 2023

Il tribunale di Rimini.

Nella recente sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, un militare dell'esercito in forza al 7° Vega, è stato condannato per truffa aggravata. Il giudice ha stabilito che la sospensione condizionale della pena sarà concessa solo se il condannato restituirà 109 mila euro all'ex partner, risarcendo così il danno patrimoniale e morale causato. La vittima, costituitasi parte civile nel processo, avrebbe subito abusi e sfruttamento finanziario durante la loro relazione. Il condannato avrà due anni di tempo per restituire l'importo stabilito. L'avvocato del militare ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso in appello contro la sentenza.