Qualità dell'acqua a Rimini: tutto in ordine per la balneazione

Attualità

Rimini

| 08:07 - 30 Maggio 2023

La spiaggia di Rimini.

L'associazione "Basta merda in Mare" esprime apprezzamento per gli interventi di protezione della città di Rimini, che ha evitato danni causati dalle inondazioni. Secondo Simone Mariotti, le opere sulle fogne negli ultimi 10 anni sono esempi di amministrazione oculata e efficace. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha sottolineato l'importanza di queste opere, come il deviatore Marecchia e la Fossa Patara, che hanno contribuito a proteggere Rimini e i suoi quartieri. L'associazione sottolinea che tali interventi hanno evitato allagamenti e ha elogiato la decisione di non utilizzare gli "scatolari in spiaggia sotto la battigia", a favore di misure preventive di lungo termine.



La qualità dell'acqua di mare è stata oggetto di attenzione, con Arpae che ha avviato prelievi per confermare che tutto sia in ordine. La Confartigianato Rimini aveva precedentemente richiesto l'analisi di campioni lungo la costa a un laboratorio privato, con i risultati che confermano che l'acqua è sicura e priva di contaminazioni. Il sindaco ha pubblicato foto e video per dimostrare che il mare è bello, sicuro e azzurro, per contrastare le voci speculative sulla sua salute dopo le inondazioni.



In un momento difficile per altre città romagnole, Rimini può tirare un sospiro di sollievo per essere stata risparmiata dagli allagamenti. Gli interventi mirati sul sistema fognario sono stati ritenuti fondamentali per la protezione del centro storico, di San Giuliano e di un'ampia zona residenziale.