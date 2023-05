Mattarella in visita nella Romagna alluvionata: un messaggio di sostegno alle comunità colpite

Attualità

Emilia Romagna

| 07:40 - 30 Maggio 2023

Il presidente della Repubblica, foto Ansa.

Partendo da Modigliana, una delle realtà più piccole ma anche tra le più danneggiate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, effettuerà una visita nella zona alluvionata della Romagna. Durante la giornata odierna, il Capo dello Stato ha previsto di raggiungere il borgo dell'Appennino forlivese, dove sarà accolto dal sindaco Jader Dardi e dai cittadini locali. Successivamente, si recherà a Forlì per incontrare i volontari che hanno operato nell'emergenza. Infine, nel pomeriggio, si concluderà la giornata con un incontro con i sindaci del territorio a Faenza, dove le acque del fiume Lamone hanno invaso diverse zone del centro storico nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Durante la giornata, sono previste altre tappe e incontri con la popolazione, tra cui probabilmente Cesena, Lugo e Ravenna.



Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso la sua convinzione che questa visita rappresenti un messaggio importante per le persone e le comunità colpite. Bonaccini ha sottolineato che Mattarella gode di stima e rispetto per ciò che ha dimostrato e continua a dimostrare. Ha inoltre ringraziato il presidente per la visita dello scorso anno in occasione del decennale del terremoto, quando ha elogiato l'Emilia, gli emiliano-romagnoli e la loro determinazione nella ricostruzione. Bonaccini ha sottolineato l'obiettivo di realizzare una ricostruzione esemplare anche in questa situazione alluvionale.



Inoltre, oggi stesso, Mattarella ha annunciato che devolverà la somma legata al Premio Paolo VI alla Comunità Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel Riminese, e alle sue case di accoglienza colpite dall'alluvione. La visita del presidente nella zona colpita dalle alluvioni servirà a farsi un'idea diretta dei danni causati dalla pioggia su un'ampia area, che ha distrutto strade sulle colline e sulle montagne e ha allagato campi e centri abitati nelle pianure.



La visita del presidente Mattarella segue quella della premier Giorgia Meloni, avvenuta il 21 maggio, e quella della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, avvenuta il 25 maggio. Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha sottolineato l'importanza di questa visita per la rinascita e la ricostruzione delle infrastrutture del comune.



La presenza del presidente della Repubblica in queste zone colpite dalle alluvioni rappresenta un messaggio di solidarietà e impegno per la ricostruzione e il sostegno alle comunità colpite da questa calamità naturale.