Volley C maschile, Bellaria sale in serie B

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:56 - 29 Maggio 2023

La OMS Romagna Banca Bellaria è in serie B. Ha battuto il Modena in trasferta per 3-2 in una partita dai due volti.

La partita è andata subito nel verso sbagliato e Modena si aggiudica il primo set 25-21. Cambio in regia con Cucchi che sale al posto di Matteo Sampaoli ma la musica non cambia, è sempre Modena che continua a stare davanti di 3 o 5 punti per tutto il set, Bellaria non trova un buon gioco ma non molla e riesce a portarsi sul 22 e chiudere a nostro favore 24-26.

Terzo set si gioca meglio ma l'esperienza dei giocatori di Modena si fa sentire, gli attaccanti giocano sulle mani del nostro muro in continuazione e non riusciamo a contenerli ma si gioca punto su punto su punto, di nuovo cambio Sampaoli M. per Cucchi ma sono ancora i padroni di casa che hanno la meglio 25-23.

Sugli spalti è una bolgia e anche in campo sale la tensione. Quarto set dentro Virgili, Bellaria prova ad alzare il muro e questa mossa risulterà poi vincente per tutto il resto della partita perché gli attaccanti di Modena stentano a passare. Gli animi si scaldano anche in campo ed un errore arbitrale porta al rosso per il libero modenese sul punteggio di 18-20. Il finale è 20-25.

Ora la Romagnabanca gioca bene e anche nel quinto set, sebbene combattuto punto su punto, i ragazzi di coach Palazzi/Maestri sono in partita pienamente, sbagliano poco. Cambio campo sul punteggio di 6-8 per Bellaria, poi recupero di Modena 8-8 ma Bellaria non molla e con la spinta dei suoi tifosi chiude il set, partita e campionato con un attacco di Amorico. E' di nuovo promozione in Serie B.



OMS Romagna Banca Bellaria: Amorico 21, Sampaoli N. 21, Evangelisti 17, Mazza 4, Virgili 6, Rossi 6, Sampaoli M. 1, Cucchi 1, Diaz 0, libero Boscain, n.e. Ciandrini, Martignoni, Tamburini F., Tamburini G..