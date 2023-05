Volley C femminile, Emanuel Riviera è in finale per la serie B contro Massa Lombara

Sport

Rimini

| 19:07 - 29 Maggio 2023

Emanuel Riviera Volley.

Emanuel Riviera Volley in finale per la serie B2 contro Massalombarda, che ha eliminato l'Ediliziacrobatica Parma nell'altra semifinale. Le riminesi hanno battuto a Carpi la Mondial Texcart per 1-3 (24-26; 25-20; 16-25; 25-27).

Dopo essersi prese gara 1 in Romagna con una rimonta portentosa chiusa sul 2-3, alle ragazze di Davide Furgeri serviva una vittoria per 3-0 e 3-1 nel ritorno andato in scena domenica sera alla Vinci Sport. Invece Carpi ha ceduto in rimonta il primo set (24-26), quindi perso male il terzo (16-25) dopo aver pareggiato i conti (25-20 nel secondo) e infine scivolate ancora una volta - come nello spareggio contro Soliera - ai vantaggi del quarto set (25-27 dopo due set-ball sul 24-23 e 25-24).

A fare la differenza per Rimini il servizio (19 gli ace subiti contro i 4 messi a segno, mentre gli errori sono 12 quelli carpigiani contro gli 11 ospiti) e la solidità del muro (8 quelli vincenti contro i quattro delle padrone di casa che ha evitato il quinto set che avrebbe spalancato almeno le porte del set di spareggio.

Ora il derby contro il Massa Lombarda: gara di andata sabato 3 giugno in trasferta, ritorno mercoledì 7 giugno, eventuale bella sabato 10 giugno a Massa. Per chi vince sarà B2, per chi perde una splendida esperienza.





Il tabellino

MONDIAL TEXCART – EMANULE RIVIERA VOLLEY 1-3



EMANUEL RIVIERA VOLLEY: Orsi 10, Morelli 18, Morettini 18, Magi 2, Pasolini 1, Sangoi 11, Marconato 9, Catalano, Del Rosso, Fabbri libero. N.E.: Fiorucci, Moras, Forlani.



PARZIALI: 24-26 25-20 16-25 25-27



NOTE. Ace: Rimini 11 – Carpi 4. B.s.: Rimini 11 – Carpi 11 Muri: Rimini 8 – Carpi 4. Attacchi punto: Rimini 50 – Carpi 54. Errori: Rimini 15 – Carpi 18. Rimini: attacco 43%, Ricezione 68%