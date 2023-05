Piedibus a Santarcangelo, bambine e bambini premiati in Municipio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:48 - 29 Maggio 2023

Gli alunni ricevuti in municipio.

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 27 maggio la premiazione di bambini e bambine che hanno partecipato al Piedibus nell'anno scolastico 2022/2023: nella sala del Consiglio comunale, la vice sindaca con delega all'Ambiente e alla Mobilità, Pamela Fussi, e l'assessora alla Scuola e ai Servizi scolastici, Angela Garattoni, hanno consegnato medaglie e attestati agli alunni delle scuole primarie che hanno preso parte all'iniziativa di mobilità sostenibile arrivata all'undicesimo anno di attività.



Sono una sessantina i bambini e le bambine che tutte le mattine raggiungono la scuola primaria Pascucci con una delle quattro linee del Piedibus – via Pascoli, Pieve, stazione/piscina e centro storico – accompagnati da genitori o nonni. Tra i momenti più sentiti del pomeriggio, il ringraziamento agli alunni delle quinte, che salutano il Piedibus dopo una partecipazione durata per alcuni di loro cinque anni.



“A distanza di oltre dieci anni dalla sua attivazione nel 2012, il Piedibus si mantiene vivace e attrattivo grazie all'impegno di tanti genitori e nonni che accompagnano tutte le mattine bambini e bambine a piedi fino alla scuola Pascucci” dichiarano vice sindaca e assessora. “La volontà dell'Amministrazione comunale è di continuare a sostenere questa iniziativa importante non solo per la mobilità sostenibile, ma anche come occasione per socializzare e promuovere uno stile di vita salutare, consolidando le quattro linee del capoluogo e valutando la possibilità di attivare il Piedibus anche nelle frazioni