Confcommercio: 'La promozione regionale trascura intrattenimento e parchi'

| 15:58 - 29 Maggio 2023

Gianni Indino, SILB-Fipe Confcommercio.

La campagna nazionale che promuove il turismo del Belpaese, inclusa l'Emilia Romagna, va bene, ma non benissimo. Gianni Indino, vicepresidente Confcommercio Emilia Romagna con delega al turismo, in una nota, ringrazia infatti le istituzioni nazionali "per la grande attenzione avuta per la nostra Regione nel lanciare campagne promozionali dedicate" riporta l'Agenzia Dire. Ma non tralascia di notare che vi è una grande assenza. Auspica infatti che all'interno delle campagne "possa trovare spazio anche il settore dell'intrattenimento serale, notturno e dei parchi- sottolinea- che per il territorio ha una valenza fondamentale e che è stato invece trascurato". Inoltre, Indino lancia anche una iniziativa: "In questi giorni di incontri istituzionali- spiega infatti- ho proposto di organizzare a Rimini una grande conferenza nazionale dedicata al turismo e tutti hanno convenuto che sarebbe un bel segnale per l'intera regione. Mi auguro che tutti sul territorio facciano fronte comune affinché si possa realizzare".