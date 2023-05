Alla ricerca della bellezza nei 'Luoghi dell'anima ': il film festival tra Rimini e la Valmarecchia

Eventi

Rimini

| 13:55 - 29 Maggio 2023

Presentazione 'I luoghi dell'anima' 2023.

La 4a edizione di Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival si terrà dal 10 al 17 Giugno a Santarcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli.

Nato da un'idea e con la Presidenza di Andrea Guerra e la Direzione Artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, il Festival è promosso dall'Associazione Tonino Guerra e pone in risalto i valori nei quali Tonino Guerra ha creduto, tra grande cinema, poesia e letteratura.

E Andrea Guerra tiene a precisare: "Tonino è stato sceneggiatore, poeta, artista, pittore. Santarcangelo dove è nato, e Pennabilli dove ha vissuto, rappresentavano una 'metropoli del verde', un luogo per trovare nuova ispirazione. Un luogo dove voleva riportare tutta la bellezza che aveva visto nel mondo".





Nel connubio tra i temi Luoghi dell'anima e Musica, tra Cinema e Letteratura, attesi molti protagonisti della scena artistica non solo italiana, fra gli altri Ferzan Ozpetek, Noemi, Pupi Avati, Luigi Lo Cascio, Riccardo Milani, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Tosca, Rossana Luttazzi.





"I luoghi dell'anima - sottolineano i direttori artistici Steve Della Casa e Paola Poli - sono i percorsi che il cinema suggerisce a ciascuno di noi. La rassegna quest'anno avrà una particolare attenzione per l'universo musicale. Com'è noto, l'esperienza cinematografica e quella musicale si integrano fin dagli albori della storia del cinema, e regalano quelle sensazioni percettive che caratterizzano il cinema che ci piace e che vogliamo promuovere ".





Saranno 5 titoli a contendersi i premi del Concorso per lungometraggi Opere Prime e Seconde, giudicati dalla Giuria presieduta dal giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori con le registe e sceneggiatrici Elisa Amoruso e Francesca Comencini:

Romantiche di Pilar Fogliati, Io vivo altrove di Giuseppe Battiston, Piano piano di Nicola Prosatore, Margini di Niccolò Falsetti, Settembre di Giulia Steigerwalt.





Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Urbino insieme ai membri di La valigia dell'attore, centro di cinema e teatro di Santarcangelo di Romagna e le spettatrici e gli spettatori che li visioneranno al Museo Il Mondo di Tonino Guerra, sceglieranno invece i vincitori del Concorso Cortometraggi guidati dal Presidente di giuria il professor Raffaele Milani (v. titoli in allegato).





Oltre ai Lungometraggi e Corti in competizione, nel ricco cartellone figurano 6 Proiezioni Speciali (Mixed by Erry di Sydney Sibilia, Brado di Kim Rossi Stuart, Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Nostalgia di Mario Martone, Grazie ragazzi di Riccardo Milani, Il posto dell'anima di R. Milani) e 4 film nella sezione internazionale: Terra e polvere di Li Ruijun, Godland-Nella terra di Dio di Hlynur Palmason, La pantera delle nevi di Marie Amiguet e Vincent Munier, Tempo di viaggio di Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra.





Momenti davvero speciali sono prevedibili nelle serate all'Arena Sferisterio di Santarcangelo di Romagna all'insegna di proiezioni, interviste, premiazioni e concerti live. Nel gran finale di sabato 17 giugno, dopo l'assegnazione dei riconoscimenti, salirà sul palcoscenico Tosca con la sua band.





Uno sguardo ravvicinato è rivolto infine alla selezione ER (Emilia Romagna) dedicata al cinema del territorio finanziato dall'Emilia-Romagna Film Commission. Sono 4 lungometraggi (Evelyne tra le nuvole di Anna Di Francisca, Acqua e Anice di Corrado Ceron, Redenzione di Maria Martinelli, Amusia di Marescotti Ruspoli) e 2 corti (Miya e Jin di Gian Marco Pezzoli, In famiglia di Giorgio Diritti).





Gli appuntamenti pomeridiani che si tengono nel Cortile del Fellini Museum di Rimini ospitano autori di recenti monografie editoriali o discografiche. Ci saranno Carmen Yanez, Massimo Vigliar, Luigi Lo Cascio, Rossana Luttazzi, Omar Pedrini, Vince Tempera.





"Mai come quest'anno 'Luoghi dell'anima' assume un significato profondo e strettamente legato agli insegnamenti che Tonino Guerra ha condiviso con noi nel corso della sua vita", dichiara la Sindaca di Santarcangelo, Alice Parma. "Di fronte al dramma della Romagna alluvionata, che ha colpito le terre alle quali il Maestro ha dedicato per anni il suo affetto e la sua arte, dobbiamo cogliere l'occasione che il festival ci offre per riflettere sulla nostra relazione con la natura e l'ambiente, sul cambiamento climatico e sugli altri temi rispetto ai quali Tonino ci ha invitato a prestare attenzione, dai 'Sette messaggi al sindaco del mio paese' in poi".





Il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sottolinea: "Cinema e poesia: Tonino Guerra è il vertice mondiale di questo connubio. Se ancora oggi, in molte parti del mondo c'è un cinema che innerva contenuti lirici, universali, lo si deve a quella eredità, ai riferimenti a quell'universo creativo costantemente alimentato anche dalla musica. Per la nostra terra, che è la terra di Guerra e Fellini, il luogo dell'anima è anche quello spazio buio, dove siamo soli e allo stesso tempo in tanti e in cui per due ore guardiamo allo schermo come uno specchio per ritrovare chi davvero siamo, oltre il quotidiano".

Si aggiungono per l'occasione le parole di Giuliana Lucarini Vice Sindaco di Pennabilli: "Mai come in questi giorni difficili l'attenzione al territorio e sensibilità all'ambiente si dimostrano indispensabili. Principi fondativi da sempre del pensiero e dell'opera di Guerra di cui Pennabilli è somma testimonianza. Siamo felici di ospitare le sezioni Cortometraggi e la Rassegna internazionale del Festival. Qui, nei Luoghi dell'anima del grande Poeta."

E a proposito di Luoghi dell'Anima, Fabio Abagnato, responsabile Emilia- Romagna Film Commission afferma: "Un festival di vedute larghe, come il paesaggio che vuole raccontare e proteggere, una proposta che arricchisce l'offerta per il pubblico attraverso opere e protagonisti della cultura cinematografica. Differenti formati dell'autorialità e variegate esperienze, e tra queste, una gradita attenzione ai risultati di un lavoro costante e sempre stimolante della nostra Film Commission regionale, che in questi anni sta permettendo una rinascita della produzione regionale ed una sorprendente attrattività di film e serie in Emilia-Romagna, che fa conoscere la nostra cinematografia e le nostre terre attraverso i numerosi festival internazionali. In questi giorni drammatici si sente il bisogno di un luogo dove far riposare l'anima, ed il cinema lo sa sognare, costruire ed offrire a tutti".





La vicinanza al Festival viene bene espressa da Romagna Iniziative, Consorzio che riunisce importanti realtà imprenditoriali del territorio romagnolo: "Sostenere il mondo della cultura fa parte da sempre della mission del Consorzio, in considerazione soprattutto degli avvenimenti che hanno colpito la nostra regione negli ultimi giorni, valorizzare e promuovere i luoghi della cultura diventa prioritario. Farlo con un progetto come il Festival Luoghi dell'Anima è fondamentale".





Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival è una manifestazione ideata da Andrea Guerra e promossa dall'Associazione culturale Tonino Guerra.



I luoghi del festival:

Pennabilli: Il Mondo di Tonino Guerra; Rimini: Cinema Fulgor, Fellini Museum, Rimini Augeo Art Space; Santarcangelo di Romagna: Arena Sferisterio

I partner istituzionali:

Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Rimini, Comune di Pennabilli, Unione dei Comuni Valmarecchia, Emilia Romagna Film Commission, Visit Romagna Apt Servizi, Fondazione Culture Santarcangelo, Fellini Museum, Cineteca Rimini, Accademia di Belle arti di Urbino, Camera di Commercio della Romagna, Rimini Capitale Cultura