Mancata truffa dello specchietto: tentativo di estorsione fallito

13:09 - 29 Maggio 2023

Un uomo residente a Bellaria Igea Marina è stato vittima di un tentativo di truffa domenica mattina a San Mauro Mare. Mentre stava guidando lungo una strada, ha sentito un rumore forte e improvviso. Pochi istanti dopo, è stato raggiunto da un'auto che si è avvicinata velocemente, costringendolo ad accostare.



A bordo dell'auto c'erano due individui di corporatura imponente che hanno accusato l'uomo di aver urtato lo specchietto del loro veicolo. Nonostante il bellariese abbia sottolineato che non vi erano segni di danni all'altro veicolo, i due truffatori hanno insistito, cercando di convincerlo a seguirli in un'area più tranquilla per risolvere la situazione.



La situazione ha preso una svolta favorevole per la vittima quando ha minacciato di contattare le forze dell'ordine, che erano già presenti in zona per la visita del Presidente Bonaccini a San Mauro. Questa semplice affermazione ha spinto i malintenzionati a desistere e a fuggire velocemente a bordo dell'auto.



Fortunatamente, l'uomo è riuscito a sfuggire a questo tentativo di estorsione grazie alla presenza delle autorità nella zona. Questo episodio sottolinea l'importanza di rimanere vigili e di segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle forze dell'ordine.