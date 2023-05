Rimini, il corpo diventa uno strumento: body percussion con gli alunni delle elementari

Attualità

Rimini

| 12:24 - 29 Maggio 2023

I partecipanti alla festa - foto di Paolo di Virgilio.

Si è concluso venerdì scorso, con una grande festa, il progetto finanziato con oltre 130mila Euro, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche della Famiglia sull'avviso “Educare Insieme” (CUP H 99J21007850001), che ha visto protagonisti gli studenti di due istituti storici riminesi: le Maestre Pie dell'Addolorata e le Suore Francescane Missionarie di Cristo dette di S. Onofrio.



Alla presenza del Vescovo della Diocesi Mons. Nicolò Anselmi, del Sindaco di Rimini, di Suor Mirella Ricci legale rappresentante dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata e della Madre Generale delle suore di S. Onofrio Lorella Chiaruzzi, si sono aperte le performance degli alunni delle due scuole, frutto dei laboratori di body percussion e outdoor education finanziati dal Dipartimento.



A far da scenografia all'evento sono stati i giardini sensoriali e i cortili progettati da Tamara Scarpellini de ‘”I Progettisti” e Manolo Benvenuti.

Ambienti resi unici poiché realizzati in maniera artigianale e utilizzando materiali di recupero e naturali che messi insieme hanno permesso di diventare luoghi didattici per nuovi apprendimenti legati alla musica e ai suoni.

“Educare Insieme è stato un percorso durato un intero anno – dichiara Suor Mirella Ricci – il progetto ha permesso agli studenti di tornare, dopo la pandemia, a socializzare attraverso nuove modalità didattiche legate al movimento, alla musica e alla riscoperta della natura e dei suoi meravigliosi elementi”.

Madre Lorella Chiaruzzi ha aggiunto: “Due realtà storiche come le nostre hanno fin da subito deciso di collaborare e ‘fare rete' presentando al Dipartimento per le Politiche della Famiglia la nostra idea di didattica innovativa che rappresentava una ripartenza dopo i duri mesi di lockdown che avevano fermato i nostri bambini. L'unione può produrre innovazioni didattiche di eccellenza come dimostrato in questa nostra festa di fine anno.”

Tanta musica dunque e soprattutto l'immagine di due scuole che hanno lavorato tanto e non si sono fermate di fronte a momenti difficili.

Anche il Sindaco e il Vescovo hanno ricordato l'importanza delle scuole paritarie cattoliche all'interno del tessuto cittadino e si sono complimentati per l'energia e la vitalità delle religiose che le portano avanti insieme a tanti laici.

“Tutto questo è stato reso possibile – conclude Suor Mirella – grazie ai coordinatori e al corpo docente che ha creduto in questa nuova progettualità e al quale va tutto il mio ringraziamento.”