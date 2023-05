Baseball, doppietta di New Rimini contro Potenza Picena

Sport

Rimini

| 12:10 - 29 Maggio 2023

Francesco Ridolfi - foto Davide Ruggeri.

Resta aperta la striscia vincente di New Rimini che nel weekend ha battuto due volte Potenza Picena e quindi resta al comando, imbattuta, della classifica nel girone C della serie B di baseball. 8-2 e 7-1 i risultati finali delle due gare.





“Dentro a queste due vittorie – il commento del manager Gilberto Zucconi – ci sono anche le difficoltà derivanti dalla lunga pausa e la fatica nel riprendere il ritmo. Ci hanno dato una grossa mano i nostri lanciatori che hanno tenuto sempre il punteggio sotto controllo. La prima gara mi ha soddisfatto, nella seconda abbiamo affrontato un lanciatore molto giovane che ci ha limitati per molte riprese. La seconda gara dopo il pasto e una sosta di un'ora nasconde sempre delle insidie quando s'è perso un po' il ritmo. Mi spiace per l'infortunio di Romano Pini perché è una ricaduta su un muscolo che aveva ripreso bene e sul quale ritenevamo tutti ci fosse stato pieno recupero. Starà fuori alcune settimane, temo, anche se saranno gli esami di giovedì a dare la dimensione della lesione muscolare. Lo aspetteremo, per noi è un giocatore molto importante”.







Gara 1



Il partente per New Rimini è Francesco Ridolfi, protagonista di una eccellente prova con 6 riprese lanciate, due valide concesse 0 basi ball e 9 strike out.



Il punteggio si muove al secondo inning quando con due out è il 19enne JacopoTombari a battere un doppio che sommato ad un errore difensivo e alla valida di Pini mandano avanti New Rimini 2 a 0.



La partita resta bloccata fino al sesto, quando New Rimini segna altre due volte: Canuti va in base, Bonemei batte valido, Signorile colpisce per una volata di sacrificio e un altro errore ospite consente altre due segnature.



La reazione di Potenza Picena arriva al settimo: il rilievo di Tarassi non è solido come al solito e gli ospiti dimezzano con una valida da 2 RBI di Riccobelli. I ragazzi di Zucconi reagiscono nella stessa ripresa con quattro punti grazie alle valide di Cortesi, Pini e Focchi. L'8 a 2 non cambia più, anche per merito dello splendido rilievo di Tomas Canuti che sul monte affronta cinque uomini ed effettua tre K.







Gara 2



Tommaso Aiello parte sul monte e al secondo inning, complica anche qualche chiamata un po' contestata, va avanti Potenza Picena che segna al secondo inning. La riscossa arriva subito ed è originata da un triplo di Andrea Gabrielli con volata di sacrificio di Signorile. Sul pari la partita si blocca e anche per merito dei lanciatori il punteggio non si muove più fino al settimo.



Sul monte riminese sale Muzzarelli che insieme alla difesa fino alla fine tengono bloccati gli ospiti. In attacco i punti decisivi arrivano al settimo e all'ottavo per fissare sul 7 a 1 il punteggio finale.