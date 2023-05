Rimini, si conclude Doc in Tour con 'Il giovane corsaro. Pasolini da Bologna'

Eventi

Rimini

| 10:57 - 29 Maggio 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 30 maggio alle ore 21 e mercoledì 31 maggio (ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 5, ridotti Tiberio Club € 4) si conclude la rassegna Dco in Tour, promossa da Fice Emilia Romagna, con il documentario Il giovane corsaro. Pasolini da Bologna di Emilio Marrese.



Un giovane studente prepara la sua tesi di laurea su Pasolini e Bologna indagando a fondo il rapporto del grande intellettuale con la città della sua infanzia e degli studi. Sulle orme lasciate da Pasolini a Bologna si racconterà il legame affettivo, viscerale ma anche controverso di Pasolini con Bologna fino ai suoi ultimi giorni, caratterizzati anche dalle severe critiche alla città "consumista e comunista", terreno simbolo dell'avversata metamorfosi sociale ed economica dalla società paleo-industriale a quella neocapitalista. Bologna fu scelta da Pasolini anche come set di film importanti come "Edipo Re", "Comizi d'amore" e soprattutto dello scandaloso "Salò o le 120 giornate di Sodoma".



Tante caratteristiche e anche incongruenze di Pasolini sono condivise con la natura della sua città natale: il fervore poliedrico culturale, la curiosità verso tutte le direzioni possibili del pensiero artistico, l'incoerenza tra l'anima borghese e quella progressista, conservatrice e avanguardista, reazionaria e ribelle, cattolica ed edonista.