Incidente mortale con la moto, vittima un 56enne di Savignano

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 10:45 - 29 Maggio 2023

Incidente mortale nella tarda serata di domenica, intorno alle 23, a Savignano sul Rubicone. La vittima è un motociclista 56enne residente a Savignano. E' successo nei pressi dell'incrocio tra la Strada Provinciale 33 con una via laterale, prima dell'inizio del cavalcavia. L'esatta dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri. La moto, che procedeva in direzione Gatteo, è una Yamaha 1000, l'altro mezzo coinvolto è una Madza che è finita nel fosso. Resta da chiarire se la vettura sia stata parte attiva nel tragico schianto o se il conducente abbia cercato di evitare l'improvviso ostacolo. Sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge e stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità. L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico con lunghe code che si sono formate sulla Strada Provinciale 33.